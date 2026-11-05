Lamborghini regresa a Chile después de 11 años: Abrirá showroom en Vitacura y proyecta vender hasta 30 autos

05 nov. 2026 - 16:45 hrs.

La reconocida marca italiana de automóviles deportivos de lujo Lamborghini regresó oficialmente a Chile, luego de 11 años sin presencia directa en el país. La firma realizó la apertura de su nuevo showroom en la comuna de Vitacura, en Santiago, con el que busca retomar su participación en el mercado nacional.

La ceremonia de lanzamiento fue encabezada por Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini, y reunió a representantes de la marca y cerca de 40 invitados. Posteriormente, se realizó una inauguración que contó con más de 200 asistentes.

¿Quién estará a cargo de Lamborghini en Chile?

Para concretar su regreso, la compañía italiana eligió como importador y distribuidor exclusivo a Exotic Imports, sociedad formada por el grupo chileno Quantum Group y el empresario Martín Joseph, CEO de Grand Chelem, firma que opera como importador y distribuidor exclusivo de Lamborghini en México.

El nuevo showroom estará ubicado en avenida Padre Hurtado Norte, en Vitacura. Según explicó Winkelmann a El Mercurio, la decisión de ingresar nuevamente al país responde a la necesidad de comprobar que existe un mercado con el tamaño suficiente para sostener sus operaciones y encontrar un socio comercial adecuado.

Los modelos que llegarán y las proyecciones de venta

La marca proyecta comercializar entre 20 y 30 vehículos durante su primer año de operaciones en Chile, que se sumarán a los aproximadamente 40 automóviles que ya circulan en el país. Entre los modelos que estarán disponibles destacan Temerario, Revuelto y Urus, este último perteneciente a la línea SUV y señalado por el ejecutivo como uno de los productos más relevantes para el mercado nacional.

"El mercado de los SUV es muy importante en Chile. Por lo tanto, es probable que el Urus sea el modelo más vendido", explicó Winkelmann. La compañía también destacó que su gama incorpora tecnología híbrida enchufable.

¿Por qué Lamborghini eligió regresar a Chile?

El máximo ejecutivo de la firma señaló que Chile cuenta con una economía sólida, estabilidad y perspectivas de desarrollo que lo convierten en un mercado atractivo para la marca, aunque reconoció que el volumen de ventas no será necesariamente masivo.

Lamborghini tuvo presencia oficial en Chile en 2015, cuando Porsche Inter Auto asumió la representación de la marca junto a Bentley. Sin embargo, esa operación no se mantuvo en el tiempo y la firma italiana terminó quedándose sin presencia directa en el país. Ahora, con un nuevo representante y un showroom propio, busca recuperar su espacio en el mercado chileno de automóviles de lujo.

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