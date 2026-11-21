21 nov. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

Pese al llamado de la Armada a no ingresar al mar debido a las marejadas anormales, varias personas fueron captadas entrando al agua en el sector de avenida Perú, en Viña del Mar. La situación quedó registrada durante un despacho en vivo de Rodrigo Escobar, quien mostró cómo algunas personas se acercaban al borde costero mientras aumentaba la fuerza del oleaje.

De acuerdo con lo informado por el Centro Meteorológico de la Armada, las marejadas anormales comenzaron el día anterior y se extenderán hasta el próximo lunes. El fenómeno requiere especial precaución durante los horarios de pleamar, cuando se registra la marea más alta: entre las 08:30 y las 10:30 horas, y nuevamente entre las 20:30 y las 22:30 horas.

Durante el despacho, se advirtió que algunas personas continuaban ingresando al agua pese a las condiciones y a las recomendaciones de la autoridad. También se recordó que todavía no comienza la temporada de playas, por lo que estos balnearios no cuentan con resguardo de salvavidas. La temporada comienza recién el 15 de diciembre.

En cuanto a las labores preventivas, Rodrigo Escobar informó que personal de la Policía Marítima recorría distintos sectores del borde costero de Viña del Mar y Valparaíso, con apoyo de funcionarios municipales, quienes entregaban información y llamaban a las personas a no acercarse a los roqueríos.

La autoridad reiteró el llamado a no ingresar al mar ni realizar deportes acuáticos durante este fenómeno, además de evitar acercarse a sectores rocosos para observar o fotografiar el oleaje, ya que estas acciones pueden terminar en una emergencia.