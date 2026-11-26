26 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Cada diciembre, cuando comienzan las celebraciones de fin de año, la voz de Pedro Barraza vuelve a sonar en escenarios, fiestas populares y en los parlantes de las casas chilenas. Hace más de dos décadas que es el vocalista de Los Viking’s 5, la banda nacida en Coquimbo que llevó la cumbia porteña a todo el país con éxitos como “Tus besos son” y “De Coquimbo soy”.

Barraza llegó al grupo después de la muerte de Onofre “Chagua” Núñez, su cantante original. Antes había cantado en otras agrupaciones de la zona. En 2022 resumió así lo que la música había significado en su vida: “La cumbia me lo ha dado todo”. Para Coquimbo, su voz forma parte de una tradición popular ligada a Los Viking’s 5, una agrupación habitual en La Pampilla y en las fiestas que animan a la ciudad.

Ahora, esa misma voz debe responder ante la justicia. Este jueves, Barraza fue formalizado en el caso Pirata Gate, la investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo durante la administración de Marcelo Pereira. Tras imputarle fraude al fisco y pertenecer a una asociación ilícita, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

La trayectoria artística de Barraza tuvo un giro político en 2021. En plena pandemia, cuando el mundo de la música y los espectáculos enfrentaba una fuerte crisis, postuló a la Convención Constitucional por el Distrito 5, como independiente en un cupo de la Democracia Cristiana. Dijo que quería representar a los artistas y defender la cultura. No resultó electo. En esos mismos meses, según la investigación, comenzó el vínculo que hoy lo tiene entre los imputados del caso Pirata Gate.

Un contrato en medio de la campaña

La indagatoria, iniciada en 2021, sitúa en el período de la candidatura de Barraza la contratación que hoy está bajo investigación. El expediente identifica a Óscar Pereira, hermano del exalcalde, como la persona a través de quien habría surgido el contacto inicial para incorporarlo al municipio. La oferta, según los antecedentes de la causa, se formalizó en una reunión realizada en el domicilio de Marcelo Pereira.

El 20 de diciembre de 2020, Patricio Reyes Zambrano, administrador municipal y alcalde subrogante, dispuso contratar a Barraza para la Dirección de Desarrollo Comunitario. El encargo invocaba la emergencia sanitaria y contemplaba honorarios brutos de $888.889 mensuales.

Pereira aprobó el decreto que autorizó el contrato, destinado a realizar intervenciones territoriales en sectores alejados de la comuna. El período inicial iba del 14 de enero al 30 de abril de 2021: $503.704 por enero y $888.889 por cada uno de los tres meses siguientes.

La contratación avanzó pese a una objeción interna. Según los antecedentes de la investigación, Recursos Humanos representó la falta de presupuesto, pero la aprobación fue insistida por escrito por la más alta autoridad del municipio. En junio, Pereira firmó un nuevo contrato con vigencia retroactiva desde el 1 de mayo. La relación terminó a partir del 1 de julio.

La Fiscalía de Coquimbo sostiene que Barraza no registró jornada en el reloj control municipal y que, mientras debía realizar las labores en terreno, participó en entrevistas radiales, reuniones y actividades de difusión electoral que se superponían con el horario contratado.

Pese a que esas prestaciones no se habrían ejecutado, la entonces directora de Dideco, Carolina White Cortés, informó que había cumplido presencialmente.

Barraza emitió boletas por enero y por los meses siguientes. El perjuicio que el Ministerio Público le atribuye en este título se limita a los pagos de enero a abril: $3.170.371 por “servicios fantasma”, es decir, trabajos que, según la Fiscalía, nunca se realizaron.

La mano del jefe comunal

La contratación del cantante es una pieza de una investigación mayor sobre el uso de recursos municipales. El expediente atribuye a Pereira un papel central: sostiene que el exalcalde decidía quién recibía honorarios o aumentos, fijaba los montos y disponía contrataciones mediante órdenes de servicio. También plantea que insistía en algunos pagos pese a los reparos de unidades municipales.

En el caso de Barraza, la investigación consigna dos conexiones con Pereira: la oferta se habría formalizado en una reunión en su domicilio y el exalcalde aprobó el decreto inicial y firmó el contrato posterior.

La Fiscalía de Coquimbo incluye a Barraza entre quienes habrían tomado parte en una asociación ilícita y lo sitúa entre los presuntos beneficiarios de pagos sin contraprestación.

No le atribuye funciones de dirección o mando. A Pereira, en cambio, lo describe como quien habría encabezado la organización y decidido a quién se pagaba con recursos que debían ser bien utilizados.

Durante la formalización, el Ministerio Público situó el perjuicio global del caso en más de $632 millones. El expediente detalla, además, $398.242.913 asociados a 22 títulos por pagos de honorarios y horas extraordinarias. Los $3.170.371 atribuidos a Barraza forman parte de este último cálculo y corresponden únicamente a su contratación.

En entrevista exclusiva con Meganoticias, tras salir del tribunal, Barraza dijo sentirse “dolido” por la investigación: “De verdad que hay cosas que no van conmigo”. En su sala de ensayo negó haber cometido delitos y cerró cantando uno de los temas más conocidos de Los Viking’s 5: “Ese muerto no lo cargo yo”.

Pero el “muerto” del Pirata Gate ya empezó a seguirlo fuera del escenario. Barraza deberá cargar con esta causa durante los próximos meses y probablemente recibirá el Año Nuevo con la investigación todavía abierta. Será la justicia la que determine si realizó los trabajos por los que recibió pagos y qué responsabilidad le corresponde. Hasta entonces, su estribillo queda flotando como una pregunta: ¿quién carga con este muerto?.

Revisa la entrevista exclusiva de Barraza con Meganoticias

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