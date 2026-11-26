26 nov. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de ser formalizado este jueves en el marco del denominado caso Pirata Gate, investigación por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos de la Municipalidad de Coquimbo durante la administración de Marcelo Pereira, el vocalista de "Los Viking’s 5", Pedro Julio Barraza, entregó su versión de los hechos tras quedar con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

¿Qué dijo Pedro Julio Barraza?

En entrevista exclusiva con Meganoticias, el músico defendió su inocencia y aseguró que los cargos expuestos por el Ministerio Público no se condicen con su paso por el municipio durante la pandemia: "Estoy un poquito dolido al escuchar las cosas por las que se les está acusando a gente que no tiene nada que ver. Gracias a Dios, todo esto está dentro de una investigación, donde mi abogado Pablo Ortiz se ha manejado 100% bien".

"Ahora se sabrá cuál es la participación de Pedro Barraza, que de verdad es cero. Por todo lo que yo he escuchado, lo que se leyó en el informe del fiscal, hay cosas que no van conmigo", agregó.

Su trabajo en pandemia y la oferta de devolver el dinero

Respecto a su contratación en 2021, por la cual recibió una remuneración mensual cercana a los $888 mil durante tres meses, Barraza afirmó que acudía diariamente a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) para cumplir tareas en terreno y que el registro de asistencia se realizaba de forma manual: "Yo llego a la municipalidad en la Dideco y ahí me asignaban un trabajo para el día; yo hacía lo que me decían, llegaba la tarde y me iba a mi casa".

"Por lo que yo hacía, me ofrecieron 888.000 pesos, de lo que yo cumplí todos los días; no había marcación con dedo ni tarjeta, todos firmábamos un cuaderno de entrada y salida, así yo ganaba esa plata durante tres meses. Si sumamos, yo en esos tres meses gané dos millones y algo; cuando a mí me dijeron eso, yo ofrecí devolver esa plata, eso a mí no me hace falta. La pedí esa vez porque no teníamos pega en pandemia", sostuvo el cantante.

En ese mismo contexto sanitario, el intérprete recordó que realizaba transmisiones en vivo avisadas por Facebook junto a otros músicos para reunir cerca de "200 o 300 luquitas por fin de semana" y repartirlas entre sus compañeros, reconociendo que atravesaba un momento económico complejo: "De verdad, si hubiese sabido que esto me traería estos problemas, prefería que se llevaran el poste de la luz".

El impacto en los conciertos de Los Viking's 5 y el momento de su detención

La medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo ya comenzó a afectar la agenda de presentaciones de la agrupación tropical, impidiéndole viajar fuera de la zona durante las noches: "Yo hoy debía tomar un vuelo a Calama, pero no lo tomé; no me he puesto en contacto con los muchachos del grupo. Pensaba irme en bus, pero tampoco lo puedo hacer porque estoy con arresto domiciliario nocturno; vamos a ver qué pasa para adelante. Estamos viendo con mi abogado para modificar un poco la cautelar y me den permiso los fines de semana, porque de otra forma me amarran las manos".

Pese a la complejidad judicial del proceso, cuyo perjuicio fiscal global se estima en $632 millones entre 11 imputados, el artista incluso tuvo espacio para relatar con humor cómo ocurrió su detención mientras se preparaba para ver un partido de Coquimbo Unido, instante en que su esposa le advirtió: "Pedrito, viene la PDI. Yo dije 'ya estarán buscando a alguien', claro, era a mí", recordó entre risas, manifestando su confianza en que la causa terminará con su absolución.

Al cierre de la entrevista, al ser consultado sobre qué canción del extenso repertorio de "Los Viking’s 5" le gustaría cantar, respondiendo con un contundente: "A ese muerto no lo cargo yo".