26 nov. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

La merluza austral que extraen los pescadores artesanales de Puerto Gala llegó por primera vez a los comedores escolares de la región de Aysén.

Tras más de un año de trabajo, el producto se incorporó a la alimentación de cinco liceos, donde se entregarán más de mil raciones al mes.

¿Qué liceos recibirán la merluza austral?

El hito se concretó este jueves en el Liceo Arturo Prat Chacón, en Puerto Cisnes. Hasta allí llegaron los integrantes del Sindicato N°1 de Pescadores de Puerto Gala, quienes navegaron cerca de cinco horas para presenciar la primera entrega.

En total, se prepararon 1.056 raciones de merluza al horno, con cerca de 105 kilos de filete congelado, sin piel ni espinas. El plato estará disponible dos veces al mes en los siguientes establecimientos:

Liceo Arturo Prat Chacón, de Puerto Cisnes.

Liceos Politécnico, Puerto Aysén.

Raúl Broussain, de Puerto Aysén Aysén.

Liceos Josefina Aguirre, de Coyhaique.

San Felipe Benicio, de Coyhaique.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, destacó que la iniciativa permitirá ofrecer una alimentación "saludable, rica, pero además con pertinencia local". También apuntó a su aporte en la generación de empleo y el movimiento de la economía regional.

Mario Raipani, socio del Sindicato N°1 de Pescadores de Puerto Gala, valoró la incorporación del producto al menú escolar. "Estamos haciendo historia como sindicato y como pescadores, porque en toda la historia de la pesca artesanal en nuestra región es la primera vez que se entrega este recurso a los niños de los colegios", señaló.

¿Cómo se incorporó la merluza al menú escolar?

El proyecto buscó, por una parte, diversificar la alimentación de los estudiantes y fomentar el consumo de pescado y, por otra, abrir un canal de venta estable para los pescadores artesanales de Puerto Gala.

Para ello, la empresa Hendaya, prestadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la región, y una planta procesadora probaron distintas preparaciones y métodos de faenado para asegurar que los filetes no tuvieran espinas.

En diciembre de 2025 se realizó una prueba masiva en el Liceo Arturo Prat Chacón, donde más del 80% de los estudiantes aprobó el plato. Luego de nuevos ajustes, en octubre de 2026 el producto cumplió los estándares de calidad del PAE y las exigencias del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

La coordinadora del Proyecto GEF-FAO Gobernanza Marino Costera, Manuela Erazo, destacó que el trabajo conjunto permitió conectar la producción local con la alimentación escolar y fortalecer la autonomía comercial de los pescadores.

"Situar a los pescadores artesanales en el centro de este proceso ha sido fundamental para fortalecer su autonomía comercial y conectar la producción local con la alimentación escolar", sostuvo.

Por su parte, el director de las campañas de pesca de Oceana, César Astete, expresó: "queremos que la experiencia de Puerto Gala sea el comienzo de un modelo que demuestre que los productos de la pesca artesanal pueden llegar a los comedores escolares de todo Chile".

De hecho, las nuevas bases de licitación del PAE para 2027 permitirán utilizar merluza u otras especies de pescado en la región. La expectativa de los pescadores y la comunidad es que más establecimientos se sumen a la iniciativa en los próximos años.