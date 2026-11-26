26 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con noviembre llegando a su fin, la llegada de diciembre y las fiestas que trae dicho mes, como son la Navidad y Año Nuevo, también marcarán el fin del año escolar 2026 y, con esto, la llegada de las esperadas vacaciones de verano para los estudiantes.

El calendario oficial entregado por el Ministerio de Educación (Mineduc) es claro en cuanto a las fechas de inicio del descanso, pero todo depende de la región en que viva el alumno y del tipo de jornada que tenga.

Las 5 fechas clave de las vacaciones de verano

La fecha clave para miles de alumnos será el próximo viernes 4 de diciembre, porque ese día será el último día de clases para la mayoría de las regiones. Esto quiere decir que los estudiantes desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos se verán beneficiados. Esto incluye a la Región Metropolitana.

Por otro lado, en la región de Aysén y Magallanes, los estudiantes tendrán que esperar un par de días más, puesto que su salida de clases está fijada para el viernes 11 de diciembre.

Alumnos en colegios sin jornada escolar completa

En los establecimientos que no cuentan con jornada completa, el año escolar finalizará el 18 de diciembre en casi todo el país.

Acá hay otro detalle, porque nuevamente los alumnos de Aysén y Magallanes tendrán que esperar unos días más, puesto que su calendario tiene como salida de clases el 23 de diciembre.

Por otro lado, los que ya terminaron su periodo de clases fueron los alumnos de cuarto medio, quienes tuvieron una salida anticipada y finalizaron sus clases el viernes 20 de noviembre. Esto se debe a que este grupo rinde la PAES Regular, que está programada para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Si tienes alguna duda respecto al calendario escolar 2026, puedes revisar directamente la página web del Mineduc (o pinchar aquí).