26 nov. 2026 - 16:07 hrs.

Era una de las funciones más pedidas por los usuarios y finalmente llegó. WhatsApp comenzó el 25 de noviembre de 2026 el despliegue mundial de los mensajes programados, una herramienta que permite escribir un mensaje y elegir el día y la hora exactos en que será enviado.

La novedad fue confirmada por la propia compañía en su blog oficial, tras varias semanas de pruebas en las versiones beta de la aplicación, según informó Infobae.

La función sirve para textos, fotos y videos, y funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos. Estos son los pasos para usarla y todo lo que conviene saber.

Qué son los mensajes programados de WhatsApp

Los mensajes programados permiten dejar preparado un contenido para que se envíe automáticamente en el momento elegido, sin que la persona tenga que estar pendiente del teléfono.

Se pueden programar con un mínimo de 10 minutos y un máximo de 14 días de anticipación. Es decir, un mensaje escrito hoy puede quedar listo para enviarse en cualquier momento de las próximas dos semanas.

Hasta ahora, quienes querían hacer algo similar debían recurrir a aplicaciones externas o a herramientas pensadas para empresas. Con esta actualización, la opción queda integrada directamente en la aplicación, tanto en Android como en iPhone.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp, paso a paso

Primer paso: abre la conversación, individual o de grupo, en la que quieres enviar el mensaje.

Segundo paso: escribe el texto o selecciona la foto o el video que quieres compartir, como lo harías normalmente.

Tercer paso: en lugar de tocar el botón de enviar, mantenlo presionado durante un instante. Aparecerá un menú con nuevas opciones.

Cuarto paso: elige la opción para programar el mensaje y selecciona la fecha y la hora en que quieres que se envíe.

Quinto paso: confirma. El mensaje quedará guardado y se enviará automáticamente en el momento indicado.

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Se envían aunque tu celular esté apagado

Uno de los aspectos más llamativos de la función es que no depende de que el teléfono esté encendido. Según la compañía, los mensajes se enviarán aunque el celular de quien los programó esté apagado, sin conexión a internet o sin batería en el momento del envío.

WhatsApp también aseguró que los mensajes programados mantienen el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad que impide que terceros, incluida la propia empresa, puedan leer su contenido.

Para quien recibe el mensaje, no hay ninguna diferencia: lo verá llegar como cualquier otro mensaje del chat, sin un aviso previo de que fue programado.

Cómo revisar o eliminar un mensaje programado

Los mensajes que todavía no se han enviado quedan guardados en un espacio dentro de la conversación, donde es posible revisarlos y eliminarlos antes de la hora fijada. Esto resulta útil si cambian los planes o si se detecta un error.

Por ahora, la compañía no ha detallado si los mensajes programados se podrán editar una vez guardados, ni si existe un límite en la cantidad de mensajes que se pueden dejar pendientes.

Para qué sirve programar mensajes

La función puede ser práctica en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, para que un saludo de cumpleaños llegue justo a la medianoche, para enviar un recordatorio de una cita o un examen, o para escribirle a alguien que vive en otro país sin despertarlo por la diferencia horaria.

También puede ayudar a organizar comunicaciones de trabajo o grupos familiares, dejando avisos preparados con anticipación para que lleguen en el momento más oportuno.

Por qué todavía no me aparece la opción

Aunque el lanzamiento ya es oficial, la función no está llegando a todas las cuentas al mismo tiempo. WhatsApp explicó que el despliegue se realizará de forma gradual durante las próximas semanas, por lo que su disponibilidad puede variar según la cuenta, el dispositivo y la versión de la aplicación.

Si al mantener presionado el botón de enviar no aparece la opción, lo recomendable es actualizar WhatsApp desde la Play Store o la App Store y esperar unos días. Las pruebas habían comenzado en octubre en las versiones beta para Android y iOS, así que la función debería estar disponible para la mayoría de los usuarios antes de las fiestas de fin de año.

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