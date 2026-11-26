26 nov. 2026 - 16:31 hrs.

La víspera del Día de Acción de Gracias, Elon Musk sumó su nombre a una lista que no deja de crecer. El hombre más rico del mundo anunció en X que cada niño de Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX: una de la compañía y otra de su propio bolsillo.

Con las acciones de SpaceX cerrando en US$127,44 el miércoles 25 de noviembre, cada niño recibiría unos US$255. Pero multiplicado por los casi 70 millones de cuentas infantiles abiertas en el país, el compromiso podría acercarse a los US$18.000 millones, según estimó la revista Forbes.

Musk no es el primero. Antes que él, otros multimillonarios y empresas ya habían puesto miles de millones de dólares en el mismo lugar: las llamadas Cuentas Trump.

Qué son las Cuentas Trump, el destino de todas las donaciones

Las Cuentas Trump (Trump Accounts) son cuentas de inversión con beneficios tributarios para menores de 18 años, creadas como parte de la ley de impuestos y gasto del presidente Donald Trump aprobada en julio de 2025. El programa comenzó a funcionar oficialmente el 4 de julio de 2026.

El gobierno federal deposita un aporte inicial de US$1.000 para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2025. Además, familiares, empresas y filántropos pueden hacer aportes adicionales, y esa puerta es la que han usado los grandes donantes.

Según la Casa Blanca, en octubre ya se habían abierto casi 70 millones de cuentas. El Departamento del Tesoro informó esta semana que los aportes de familiares y amigos superaron los US$1.000 millones.

Michael y Susan Dell: US$6.250 millones para 25 millones de niños

La primera gran donación llegó antes de que el programa partiera. El 2 de diciembre de 2025, el fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y su esposa, Susan, comprometieron US$6.250 millones, según informó entonces el Texas Tribune.

El dinero alcanza para entregar US$250 a cada uno de los primeros 25 millones de niños de 10 años o menos que vivan en códigos postales donde el ingreso familiar mediano sea inferior a US$150.000 al año. Se trata de una de las donaciones individuales más grandes de los últimos 25 años: muy pocos compromisos filantrópicos han superado los US$1.000 millones en ese periodo.

Gwynne Shotwell: más de 2 millones de acciones de SpaceX

La segunda figura de SpaceX se adelantó a su jefe. En julio de 2026, días después del lanzamiento del programa, la presidenta y directora de operaciones de la compañía, Gwynne Shotwell, anunció junto a su esposo, Robert, que donaría una acción de SpaceX a cada uno de más de 2 millones de niños.

La donación está dirigida a niños de entre 11 y 17 años de zonas de menores ingresos, con prioridad para familias del centro de Texas, donde tiene su base SpaceX. En ese momento, el regalo fue valorado en más de US$320 millones. Con la baja posterior de la acción, hoy vale bastante menos: en torno a US$270 millones a fines de octubre.

A fines de octubre, Shotwell confirmó en X que las acciones ya estaban en custodia y que serían distribuidas en las cuentas de los niños en diciembre.

Elon Musk: dos acciones por niño y un plazo hasta 2027

El anuncio de Musk es el más ambicioso en alcance. Según explicó, la acción que entrega SpaceX como empresa será transferida el próximo mes, mientras que la suya llegará en junio de 2027, cuando termine el periodo de bloqueo que le impide vender o traspasar acciones tras la salida de la compañía a la bolsa.

SpaceX precisó que aportará una acción de clase A a cada Cuenta Trump activa y que Musk igualará la cantidad de acciones donadas. Esa condición es clave: el regalo no llega automáticamente a todos los niños del país, sino a quienes tengan su cuenta habilitada.

El empresario ya había adelantado el mes pasado su intención de regalar una acción a cada niño. Ahora duplicó la oferta y recomendó a las familias conservar los títulos a largo plazo.

Bancos, aerolíneas y tecnológicas también se sumaron

Los multimillonarios no están solos. De acuerdo con un recuento de la organización Americans for Tax Reform, al menos 101 empresas, fundaciones, personas y estados han anunciado aportes a estas cuentas, entre ellos BlackRock, Nvidia y Delta.

El Tesoro también ha destacado programas de compañías como American Airlines, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Vanguard y Micron Technology, que ofrecen fondos para los hijos de sus trabajadores o para familias de comunidades específicas. Micron, por ejemplo, anunció una inversión de US$250 millones.

Cuánto suman las promesas

Antes del anuncio de Musk, el analista de Bloomberg Eric Balchunas estimaba que las promesas de donación al programa ya podían alcanzar hasta US$17.000 millones, la mayor parte concentrada en Musk y los Dell.

Las cifras, en todo caso, deben leerse con cautela. Las donaciones en acciones cambian de valor todos los días con la bolsa, y gran parte de los montos anunciados son compromisos que todavía no se han concretado. Las primeras grandes transferencias en acciones de SpaceX están previstas para diciembre, y el aporte personal de Musk recién llegaría a mediados de 2027.