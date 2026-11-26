26 nov. 2026 - 13:50 hrs.

La vida privada de Manuel Neuer se convirtió en tema de conversación en Alemania y en buena parte del mundo del fútbol. Luego de que el diario Bild informara que el capitán del Bayern Múnich viajó a Brasil acompañado por una mujer de 23 años, su esposa, Anika Neuer, compartió en redes sociales un mensaje sobre la infidelidad que fue leído de inmediato como una indirecta.

La publicación, que Anika difundió en su cuenta de TikTok, comienza con una frase que se viralizó en pocas horas: "Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad". El texto sostiene que la traición no es un error sino una decisión, describe el dolor de una mujer que en esa etapa debería sentirse protegida por su pareja y cierra con una sola palabra: "Repugnante".

El mensaje no menciona a Neuer ni lo acusa directamente. Tampoco es un texto escrito por ella, sino una publicación que compartió. Pero el momento en que apareció, días después de que la prensa alemana revelara detalles del viaje, hizo que pocos dudaran de a quién estaba dirigido.

Un mensaje que alude al embarazo, no al presente

Varios medios presentaron a Anika Neuer como una mujer embarazada, pero el dato no corresponde a su situación actual. La pareja tuvo a su segundo hijo a fines de agosto de 2026, y el primero había nacido en marzo de 2024. La frase que compartió apunta, por lo tanto, a lo que habría vivido en los meses previos al parto.

Ese punto es clave en la versión que publicó Bild, el medio que destapó la historia. De acuerdo con el diario alemán, fue el propio Neuer quien le comunicó a su esposa que no quería continuar el matrimonio, apenas unos días después del nacimiento de su segundo hijo. El canal RTL, por su parte, informó que la separación se habría concretado a comienzos de octubre, cuando el arquero dejó la casa familiar en la zona del lago Tegernsee, al sur de Múnich.

Anika Neuer, de soltera Bissel, tiene 26 años, fue jugadora de balonmano y trabaja como instructora de pilates. Mantiene un perfil bajo en redes sociales y, a diferencia de otras parejas de futbolistas, no muestra su vida familiar en público.

Ocho días en Búzios durante una rehabilitación

El viaje que desató la polémica se produjo en medio de una lesión. El 7 de noviembre, en el partido ante el Mainz, Neuer sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho, según confirmó el Bayern. El club autorizó que parte de su recuperación se hiciera fuera de Múnich.

Según la reconstrucción de Bild que recogió el diario austriaco Heute, el arquero y la joven volaron en primera clase a Río de Janeiro el 15 de noviembre y desde ahí se trasladaron a Búzios, balneario ubicado al noreste de la ciudad. Allí habrían compartido una suite en un resort de lujo hasta el lunes 23 de noviembre, cuando Neuer regresó a Alemania.

En redes sociales circularon videos en que se ve al campeón del mundo de 2014 en un local de comida rápida y recorriendo la zona en una moto eléctrica junto a la mujer. Bild la identificó como la fisioterapeuta que lo ha acompañado en su recuperación, y aseguró que la relación entre ambos va más allá de lo profesional.

El antecedente de Sicilia

Brasil no sería el primer viaje. El diario alemán afirma que Neuer y la misma joven ya habían estado juntos en Pachino, Sicilia, entre fines de septiembre y comienzos de octubre, aprovechando la pausa de la Bundesliga por la fecha FIFA. Ese periodo coincide con las semanas posteriores al parto de Anika.

Con esos antecedentes, Bild sostiene, citando a personas del entorno cercano del arquero, que el vínculo existiría desde hace varios meses. Ni el futbolista ni la mujer, que no es una figura pública, han confirmado esa versión.

El Bayern defendió el viaje

En el club evitaron referirse a la vida privada del capitán, pero respaldaron la decisión de autorizar el viaje. El director deportivo, Max Eberl, explicó que Neuer necesitaba descansar unos días antes de una etapa de rehabilitación más exigente, que se extendería durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, mientras el plantel tenga su pausa invernal.

Tras volver de Brasil, el arquero retomó su recuperación en Múnich. A sus 40 años, Neuer atraviesa la que se perfila como su última temporada en el Bayern, club al que llegó en 2011 y con el que ganó dos Champions League.

El silencio de Neuer

Hasta ahora no existe una declaración oficial de ninguno de los dos. Consultado por Bild, el arquero prefirió no referirse al tema, y su asesor de medios se limitó a pedir respeto por la vida privada del futbolista y de su familia, según informó el Berliner Kurier. Anika tampoco respondió las consultas del diario.

La pareja llevaba casi tres años casada y, hasta hace pocos meses, parecía consolidada: en mayo, Neuer había confirmado públicamente que esperaban su segundo hijo. La separación aún no ha sido anunciada de forma oficial, pero la publicación de Anika es, por ahora, lo más cercano a una respuesta que se ha conocido desde su lado de la historia.

Lo que sí está claro es que la noticia sorprendió incluso dentro del Bayern. La historia del arquero que fue elegido el mejor de su generación se escribe hoy lejos de la cancha, en un capítulo que él ha decidido no contar.