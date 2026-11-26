26 nov. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la misa en la Catedral de Santiago, cientos de personas llegaron hasta la tradicional Pérgola de las Flores para darle el último adiós a la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años.

Entre pétalos, música y aplausos

Fue una despedida cargada de emoción. Las pergoleras prepararon canastos con pétalos de rosas de distintos colores para recibir el paso de su carroza fúnebre, mientras el público esperaba con claveles, flores y pañuelos blancos.

El homenaje también estuvo acompañado de música folclórica y expresiones artísticas que transformaron el lugar en un espacio de encuentro para quienes quisieron agradecerle por tantos años de trayectoria.

Entre los asistentes había personas que crecieron viéndola en televisión y que guardaban recuerdos especiales de sus actuaciones. Algunos destacaron su personalidad, su creatividad y, sobre todo, la espontaneidad con la que hablaba.

Y es que Delfina no solo fue una actriz querida por su talento, también dejó una huella por su manera de enfrentar la vida, su franqueza y su capacidad para romper los moldes de una época, especialmente respecto al rol de las mujeres.

Parque del Recuerdo

A medida que avanzaba la carroza, los pétalos cubrieron el vehículo y las muestras de cariño se multiplicaron. Incluso sus familiares tuvieron un gesto de cercanía con las personas que llegaron a acompañarlos, agradeciendo su presencia durante el recorrido.

Después del homenaje, sus restos continuaron rumbo al cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba, donde se realizará una última ceremonia privada con sus familiares.