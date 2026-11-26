26 nov. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de 48 horas de haber regresado a Chile tras un año y medio viviendo en Australia, el fotógrafo, publicista e influencer Nicolás de Costa-Nora (33) fue víctima de un violento asalto en Santiago luego de subir a un vehículo cuyo conductor se hizo pasar por el chofer de Uber que había solicitado al salir de una fiesta en el sector de Bellavista.

Según relató en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el episodio ocurrió en la madrugada del domingo cuando pidió un automóvil mediante la aplicación. Aunque el sujeto lo saludó por su nombre al subir, la situación cambió drásticamente al llegar al sector de Manquehue: "Sacó un cuchillo, me lo puso en el pecho y me empezó a gritar que le pasara todo. Con muchos garabatos. Hasta cambió su forma de hablar", detalló el afectado.

El modus operandi del delincuente y pérdidas por 9 mil dólares

Tras ser intimidado, De Costa-Nora entregó un banano en el que guardaba su iPhone 18 Pro Max, sus documentos personales y tarjetas del banco HSBC, quedando abandonado en la vía pública hasta que logró tomar un taxi hacia la casa de sus padres en Vitacura.

Al realizar los reclamos correspondientes ante Carabineros y la app de transporte, la respuesta de la aplicación reveló cómo operó el engaño, ya que le notificaron que nunca llegó a subirse al vehículo asignado originalmente:

"La policía me contó que es una nueva estrategia de los delincuentes. La usan para buscar gente que viene saliendo de fiestas, donde se supone que han tomado y no vienen en su momento de máxima lucidez. Entonces no se fijan que la patente y el modelo del auto coincidan. Tú pides el Uber, un chofer te acepta y le entrega todos tus datos a otro tipo que anda en auto y se hace pasar por el que te aceptó. Te subes y más allá te asalta", explicó el fotógrafo al citado medio.

El afectado estimó las pérdidas económicas en 9.000 dólares, equivalentes a cerca de 2.500 dólares entre su celular y audífonos, mientras que otros 6.500 dólares en giros y compras efectuadas con sus tarjetas en comunas como Renca, Puente Alto y Macul.

Pese a que el rastreo GPS de sus dispositivos marcó ubicaciones en Franklin antes de perderse la señal, lamentó que su banco no bloqueara las más de 25 transacciones realizadas por el delincuente: "El ladrón se dio hasta el gusto de ir a comprar comida china. Es insólito (...) Me quitó mis ahorros para estudiar", concluyó.