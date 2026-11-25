25 nov. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares, figuras del mundo político y representantes del espectáculo han llegado este miércoles hasta el Teatro Nacional para despedir a la actriz Delfina Guzmán, fallecida a los 98 años.

El velorio se realiza en el recinto ubicado frente al Palacio de La Moneda, donde decenas de personas han acudido para recordar su trayectoria y rendirle homenaje.

"Realmente increíble su legado"

Uno de los asistentes fue el expresidente Gabriel Boric, quien destacó la cercanía que la actriz generaba con el público. "La sentimos como una más, como una matriarca", expresó.

El exmandatario recordó su presencia en las teleseries y en los escenarios nacionales. "Una gigante, una persona que estuvo en la intimidad de nuestras casas (...) Realmente increíble su legado", señaló.

Entre las figuras que llegaron al homenaje estuvo la exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara, quien resaltó su personalidad y aporte cultural.

"Delfina Guzmán es una mujer que deja un legado inmenso, porque no solamente es una mujer talentosa, sino que es una persona siempre muy alegre y resiliente", expresó.

Además, destacó que fue "una rebelde de su época, rompiendo muchos de los cánones que eran el marco en el que la mujer se podía mover y al cual estaba acostumbrada, que era dentro del hogar".

Funeral será este jueves

El Teatro Nacional permanecerá abierto hasta las 21:00 horas de este miércoles. Para el jueves está programado el traslado del féretro a la Catedral Metropolitana, donde a las 11:00 horas se realizará una misa privada.

Posteriormente, sus restos pasarán por La Pérgola de las Flores y serán trasladados hasta el cementerio Parque del Recuerdo, donde se realizará su funeral.