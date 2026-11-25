25 nov. 2026 - 13:46 hrs.

Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está en Chile entrevistando a refugiados venezolanos en el marco de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Según antecedentes recabados por Mega Investiga, la comitiva también está recopilando información sobre el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda y tiene previsto reunirse con los fiscales chilenos a cargo de esa causa.

Las diligencias se desarrollan bajo estricta reserva. Los lugares donde se realizan las entrevistas y las identidades de quienes han prestado testimonio se mantienen bajo siete llaves. La agenda de la comitiva incluye tanto la toma de testimonios de personas que salieron de Venezuela como la revisión de los antecedentes del crimen cometido en Chile contra un opositor que tenía la condición de refugiado.

La llegada de la comitiva a Chile coincide con la estadía en La Haya del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, quien encabeza la investigación por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda junto al jefe de Alta Complejidad Álex Cortéz.

Según antecedentes recabados por Mega Investiga, Barros viajó para participar en un encuentro organizado por Eurojust, la agencia de cooperación judicial penal de la Unión Europea, y la Red de Fiscales contra el Genocidio. La reunión congrega a especialistas de 34 países para intercambiar experiencias sobre cómo recopilar, preservar y presentar ante los tribunales pruebas obtenidas en zonas de conflicto para investigar crímenes internacionales, entre ellos el genocidio.

La visita de la fiscalía de La Haya ocurre más de un año y medio después de que Chile llevara el caso Ojeda a esa instancia internacional. El 28 de marzo de 2025, el entonces canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia se reunieron con autoridades de la Corte Penal Internacional. En esa oportunidad, el Ministerio Público entregó información sobre el crimen y ofreció colaborar con la investigación que la Fiscalía de la Corte tramita bajo el nombre de Venezuela I. Ahora, la agenda de los investigadores internacionales contempla un encuentro en Chile con el equipo que lleva la causa.

El crimen que Chile llevó a La Haya

Ronald Ojeda fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero de 2024 desde su departamento en Independencia por hombres que se hicieron pasar por policías. Nueve días después, su cuerpo fue encontrado enterrado en Maipú. La Fiscalía atribuye la ejecución del crimen a Los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua, y mantiene abierta una investigación sobre la eventual participación de autoridades venezolanas, entre ellas Diosdado Cabello. La hipótesis del Ministerio Público es que el crimen tuvo una motivación política.

En octubre, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 20 años de presidio a Maickel Villegas, extraditado desde Costa Rica, por su participación en el secuestro con homicidio. Ese mismo mes comenzó un segundo juicio, esta vez ante el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. La eventual intervención de autoridades venezolanas sigue bajo investigación en una causa abierta en paralelo.

Para Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ojeda, el del exteniente "es un caso icónico". El querellante sostiene que el crimen debe examinarse junto con otros hechos que, a su juicio, dan cuenta del uso de organizaciones criminales por parte de agentes estatales venezolanos para "eliminar opositores en distintas partes del mundo".

Manríquez calificó como "un avance muy relevante" que los investigadores contacten a víctimas en Chile. El abogado mencionó las desapariciones forzadas, la tortura y el desplazamiento de personas por razones políticas entre los hechos que, a su juicio, dan contexto a la investigación internacional. Con todo, y como todas las instituciones que han sabido de esta visita, evitó entregar detalles de cuándo y dónde los investigadores se encontrarán con la familia de Ojeda.

¿Qué se denunció en La Haya?

En septiembre de 2018, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Chile se sumó a Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú para pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La presentación incluyó denuncias de asesinatos, privaciones graves de libertad, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y desapariciones forzadas. Los hechos denunciados corresponden al período en que Maduro gobernaba Venezuela.

La Fiscalía de la Corte abrió formalmente la investigación en noviembre de 2021. Venezuela pidió que la pesquisa se dejara en manos de sus tribunales. En junio de 2023, una sala de cuestiones preliminares autorizó a la Fiscalía de la Corte a reanudarla y, en marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó esa decisión. En un informe de noviembre de 2026, la Corte dio cuenta de que la investigación sigue abierta y que se ha concentrado en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en contextos de detención en Venezuela.

El expediente público de Venezuela I sigue en etapa de investigación y no registra cargos públicos contra Maduro. El exmandatario enfrenta un proceso penal federal en Nueva York tras su captura en Caracas en enero de este año. A los cargos vinculados con narcotráfico y narcoterrorismo, la justicia estadounidense sumó en octubre acusaciones por tortura contra Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En julio de este año, Venezuela notificó a Naciones Unidas su retiro del Estatuto de Roma. La salida surtirá efecto el 24 de julio de 2027. El propio tratado establece que el retiro no afecta la continuación del examen de los asuntos que la Corte ya tenía bajo consideración.

¿Qué puede hacer la Fiscalía de la Corte?

En La Haya, la Oficina del Fiscal es el órgano que investiga. Puede entrevistar a víctimas y testigos, reunir pruebas y pedir cooperación a los Estados. Si reúne antecedentes suficientes para solicitar una orden de detención o una citación contra una persona determinada, debe pedirla a una sala de jueces. Antes de que el caso pueda pasar a juicio, los jueces deben confirmar los cargos. La Corte persigue responsabilidades penales individuales y actúa bajo el principio de complementariedad, que da prioridad a las investigaciones y juicios nacionales cuando se llevan adelante de manera genuina.

Para calificar un hecho como crimen de lesa humanidad, el Estatuto de Roma exige que forme parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que se cometa con conocimiento de ese ataque. En el caso de Ojeda, la investigación chilena busca esclarecer quiénes ejecutaron el secuestro y homicidio y quién pudo haberlo ordenado. Los antecedentes que la comitiva está reuniendo en Chile pueden servir para evaluar si ese crimen se vincula con un patrón más amplio de persecución contra opositores venezolanos.

Ronald Ojeda había encontrado refugio en Chile. La madrugada del 21 de febrero de 2024, hombres que se hicieron pasar por policías se lo llevaron de su departamento en Independencia. Nueve días después, su cuerpo apareció enterrado en Maipú. Ahora, mientras los investigadores de La Haya escuchan en Chile a otros venezolanos que dejaron su país, el crimen de Ojeda abre una pregunta que va más allá de quiénes tocaron esa puerta: si la persecución política que la Corte investiga en Venezuela cruzó la frontera y llegó hasta el lugar donde él había buscado protección.

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