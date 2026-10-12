Venezuela adelanta nuevamente la Navidad: Delcy Rodríguez anunció celebraciones desde el 1 de noviembre

12 oct. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones de Navidad comenzarán el próximo 1 de noviembre, una medida que recuerda la decisión que tomó en varias oportunidades el exmandatario Nicolás Maduro durante su gobierno.

El anuncio contempla el inicio anticipado de las actividades navideñas en el país, con decoraciones, luces y celebraciones en las principales ciudades. Según lo expuesto, la medida también busca impulsar la actividad económica y entregar alegría a la población venezolana.

El adelanto de la Navidad no es una medida nueva en Venezuela. Nicolás Maduro recurrió a esta decisión en distintas ocasiones, incluida la Navidad de 2025, en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar de ese país en el Caribe.

La decisión de Rodríguez se produce en un escenario complejo para su nación, marcado por la crisis económica y social, además de un período de transición política y la expectativa por futuras elecciones.

De acuerdo con lo señalado en el análisis, el inicio anticipado de las celebraciones también estaría acompañado por una intensificación en la distribución de bonos, beneficios sociales y cajas de alimentos destinados a los sectores más vulnerables.

Así, el anuncio vuelve a poner en el centro del debate una medida que el chavismo ha utilizado en años anteriores y que combina las celebraciones propias de la temporada con objetivos económicos y sociales.

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