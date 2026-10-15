Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EEUU

15 oct. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon este jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York. La pareja, detenida en Estados Unidos en enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Su caso penal se amplió la semana pasada con acusaciones de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.

"Acusaciones falsas", según Maduro

Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como "prisionero de guerra" de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de "acusaciones falsas".

El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

Desde la caída de Maduro, su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump "de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado".

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