Maduro y Cilia Flores enfrentarían nuevos cargos por presunta tortura a estadounidenses

07 oct. 2026 - 20:09 hrs.

Fiscales de Nueva York estarían preparando nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en la tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en cárceles de Venezuela.

De acuerdo con CNN en Español, las eventuales acusaciones estarían relacionadas con la detención de más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos durante el período en que Maduro encabezó el gobierno venezolano.

Las mismas fuentes señalaron que el anuncio de los nuevos cargos podría concretarse tan pronto como este jueves. Sin embargo, el abogado de Maduro, Barry Pollack, aseguró a CBS News que no ha recibido ninguna notificación respecto de eventuales acusaciones adicionales.

¿Nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores?

Las autoridades estadounidenses también estarían evaluando imputar a otras personas por su presunta participación en actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre las pruebas que tendrían los fiscales ni se ha identificado a las personas que eventualmente podrían enfrentar nuevos cargos.

Tampoco está claro si estas acusaciones se incorporarían al caso que actualmente enfrenta la pareja en Estados Unidos o si darían origen a un proceso separado.

Maduro y Flores ya enfrentan cargos en Estados Unidos

Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York a comienzos de este año luego de una operación militar estadounidense en Caracas y actualmente se encuentran detenidos en Estados Unidos.

Ambos fueron acusados formalmente por un gran jurado federal por delitos relacionados con lo que los fiscales describieron como un plan para introducir miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y obtener beneficios económicos para ellos, sus familias y funcionarios del gobierno venezolano. Tanto Maduro como Flores se han declarado inocentes de esas acusaciones.

Además, está previsto que Cilia Flores comparezca ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de fianza. Su defensa busca que pueda cumplir arresto domiciliario mientras espera el juicio, fijado provisionalmente para junio de 2027.

Estadounidenses han denunciado presuntas torturas en Venezuela

Entre los ciudadanos estadounidenses que han denunciado haber sido sometidos a torturas durante su detención en Venezuela se encuentran Matthew Heath y Osman Khan.

Ambos fueron liberados en octubre de 2022 en el marco de un intercambio de prisioneros y posteriormente denunciaron haber sufrido distintos tipos de malos tratos durante su encarcelamiento.

También están los denominados "Citgo 6", un grupo de seis ejecutivos de una filial de la petrolera estatal venezolana que fueron detenidos en 2017 y permanecieron encarcelados durante casi cinco años. Algunos de ellos han señalado haber sido sometidos a condiciones que calificaron como brutales durante su permanencia en prisión y tres denunciaron episodios de tortura.

Denuncias apuntan a la DGCIM

Varios de los ciudadanos estadounidenses estuvieron detenidos en dependencias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Un informe de Naciones Unidas citado en las investigaciones sobre las condiciones de detención en Venezuela ha señalado a este organismo por denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares. Entre las prácticas denunciadas en ese informe se encuentran descargas eléctricas, asfixia, golpes, violencia sexual, privación de agua y alimentos y exposición a temperaturas extremas.

Las eventuales nuevas acusaciones contra Maduro, Flores y otras personas deberán ser formalizadas por las autoridades estadounidenses para determinar el alcance de la investigación y las responsabilidades que se les atribuyan.