Esposa de Nicolás Maduro sufre delicada condición cardíaca en prisión de EEUU: Pidió arresto domiciliario

05 oct. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela presa en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, "tiene un tema en el corazón muy delicado", dijo el lunes a la AFP el hijo de Nicolás Maduro.

Flores, procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Maduro, "está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente", aseguró el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Flores, de 69 años, pidió hace unas semanas la prisión domiciliaria a fin de recibir tratamiento médico, pero la solicitud fue rechazada. El 23 de septiembre la fiscalía aconsejó al Tribunal denegar la solicitud de libertad de Flores previa al juicio.

Los detalles del estado de salud de Cilia Flores

Según 'Nicolasito', como se le conoce al hijo del derrocado Maduro, su madrastra tiene un "prolapso" en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos.

"Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión (presión arterial, ndlr)", agregó Maduro Guerra al referirse a la fecha de la incursión de fuerzas estadounidenses que terminó en la captura de la pareja presidencial.

El parlamentario dijo además que Flores sufrió un problema respiratorio luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres. "Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana", afirmó.

Maduro, de 63 años, y su esposa, están acusados de haber ayudado a transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos niegan las acusaciones, mientras el exmandatario afirma ser "un prisionero de guerra".

Apodada por su esposo como "la primera combatiente", Flores es abogada y ha desempeñado cargos clave como presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general. Numerosos observadores consideran que desempeñaba un papel central dentro del régimen.