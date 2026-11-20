20 nov. 2026 - 21:00 hrs.

El hallazgo de restos dentales del Pleistoceno demuestra que, hace entre 324.000 y 184.000 años, el Homo erectus sobrevivió en las selvas tropicales del sur de China, un hábitat exigente que se consideraba exclusivo del Homo sapiens.

Los fósiles indican que estos homininos no solo seguían vivos en Eurasia continental 200.000 años después de lo documentado, sino que compartían el territorio con otro linaje humano arcaico —posiblemente los denisovanos— antes de la llegada de nuestra especie a la región.

Dos cuevas en Guangxi separadas por 15 km

Los hallazgos, publicados en dos artículos de la revista Nature por un equipo internacional de investigadores, parten del análisis de nueve dientes humanos y miles de fósiles de mamíferos recuperados en las cuevas Baxian y Naxian, en la provincia de Guangxi, separadas por unos 15 km.

El estudio de sedimentos, formaciones minerales, anatomía dental y análisis de proteínas antiguas permitió identificar ocho de las piezas como pertenecientes a un grupo de H. erectus del que no se tenía constancia.

Hallazgo en un lugar inesperado

Hasta ahora, los ejemplares de esta especie en China eran de hace más de 412.000 años —encontrados en el yacimiento de Hexian—, mientras que los últimos registros globales de la especie proceden de la isla indonesia de Java, hace unos 110.000 años.

Los nuevos hallazgos plantean que los dientes de Baxian y Naxian extienden su presencia en la China continental entre 216.000 y 228.000 años más de lo estimado.

"Es un descubrimiento fascinante porque confirma la presencia del H. erectus en un lugar donde no lo esperábamos y en una época que no habíamos considerado", destaca la geocronóloga y coautora principal de uno de los estudios, Kira Westaway, de la Universidad Macquarie en Sídney, Australia.

Adaptación en la selva tropical

El H. erectus subsistió durante casi dos millones de años en praderas y sabanas arboladas de África y Eurasia. Por eso, se creía que las selvas tropicales húmedas del sudeste asiático actuaron como una barrera biogeográfica que llevó a esta especie a la extinción debido a su supuesta incapacidad de adaptación.

Sin embargo, el análisis químico y de isótopos de carbono en las piezas dentales humanas y animales confirmó que Baxian y Naxian estaban rodeadas por "un ecosistema de selva tropical", explica el coautor del mismo trabajo, Nicolas Bourgon, del Instituto Max Planck de Geoantropología en Jena, Alemania.

Movilidad de más de 200 kilómetros por el bosque tropical

Y, aunque la selva de dosel arbóreo no representara su nicho ecológico óptimo para encontrar alimentos, los datos demuestran que lograron subsistir en ella. Además, el análisis de estroncio en el esmalte dental —un elemento vinculado a la geología local— mostró que algunos individuos pasaron su infancia desplazándose por áreas de selva de hasta 250 kilómetros, posiblemente hacia el actual norte de Vietnam.

"Algunas de las firmas químicas en los dientes fósiles apuntan mucho más allá de la región inmediata de las cuevas, potencialmente hacia el norte de Vietnam y el sudeste asiático continental", lo que sugiere una movilidad "mucho mayor de lo que se pensaba", apunta Renaud Joannes-Boyau, de la Universidad Southern Cross en Lismore y coautor principal del mismo estudio.

Cada vez se reconoce más que el H. sapiens se adaptó a las selvas tropicales de todo el mundo hace entre 100.000 y 13.000 años, "pero esta es la primera evidencia clara y directa que tenemos de otro hominino viviendo dentro de estos hábitats", resume otro firmante, Patrick Roberts, del Instituto Max Planck de Geoantropología en Alemania.

Posible cruce con otros homininos y nuevas preguntas sobre Java

El noveno diente hallado en las cuevas no coincide ni con H. erectus, ni con neandertales, ni con humanos modernos. Según el antropólogo molecular Frido Welker, de la Universidad de Copenhague y líder del segundo estudio, la pieza "podría ser denisovana, pero también algo desconocido", dado que apenas existe una referencia proteica disponible para ese linaje asiático.

Las fechas de los fósiles sugieren que homínidos nunca llegaron a cruzarse con el H. sapiens en la región, aunque sí pudieron coincidir en el mismo entorno con el Gigantopithecus, el simio más grande que haya existido, de hasta tres metros de altura.

El descubrimiento "abre un nuevo capítulo en nuestra comprensión del H. erectus y cuestiona las suposiciones sobre la causa de su extinción definitiva en Java", señala Westaway al medio especializado IFLScience, planteando que quizá aquellas poblaciones insulares también se adaptaron a la selva y desaparecieron por otro evento ambiental.

Demostrar que H. erectus pervivió en el sudeste asiático continental hasta fechas tan tardías y posiblemente junto a los denisovanos proporciona una nueva pieza al rompecabezas del registro fósil asiático, a la evolución humana y a la adaptabilidad de nuestros antiguos parientes, concluyen los autores.

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