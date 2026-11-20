20 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Una nueva oportunidad tendrán los hogares que buscan acceder al Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que permite obtener una rebaja en las cuentas de electricidad para las familias que cumplen con determinadas condiciones socioeconómicas.

La próxima convocatoria corresponderá a la sexta entrega del aporte y ya tiene fechas definidas para quienes deseen realizar el trámite durante diciembre.

¿Cuándo se podrá postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con la información publicada en el sitio de beneficios Ventanilla Única Social, el próximo proceso de postulación comenzará el 7 de diciembre y se extenderá hasta el 23 de diciembre de 2026.

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma oficial del beneficio, ingresando al sitio web (pincha aquí). Esta será la sexta convocatoria del programa, cuya última asignación se realizó durante septiembre.

Como referencia, en la quinta entrega se estableció un aporte de hasta $31.224 para hogares de cuatro o más integrantes, monto que se distribuye en las cuentas de electricidad correspondientes al segundo semestre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico?

Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al 40% de menores ingresos , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Estar al día con el pago de la cuenta de electricidad.

Ser propietario o arrendatario de la vivienda.

Además, los hogares que tengan entre sus integrantes a una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes cuentan con postulación automática y prioridad al momento de la asignación del beneficio.

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