20 nov. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fallecidas y una tercera en estado grave dejó un accidente registrado durante la tarde de este viernes en Caleta Infiernillo, en la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

De acuerdo con información entregada por la Capitanía de Puerto de San Vicente, el hecho ocurrió en un terreno particular donde se desarrollaban trabajos de construcción de embarcaciones. En ese lugar, una lancha en construcción se volcó y aplastó a tres personas.

¿Cómo ocurrió el accidente en Caleta Infiernillo?

Tras recibir una alerta sobre lo ocurrido, personal de Policía Marítima se trasladó hasta el lugar y verificó el volcamiento de la embarcación. La persona herida fue trasladada al Hospital Higueras de Talcahuano.

"Producto del accidente, una de ellas fue evacuada en estado grave y trasladada a un centro asistencial, mientras que las otras dos fallecieron en el lugar", detalló la Armada de Chile.

La institución precisó que el terreno donde ocurrió la emergencia corresponde a una ocupación ilegal. Por este motivo, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y a la Inspección del Trabajo para las investigaciones y procedimientos correspondientes.

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Finalmente, la Capitanía de Puerto de San Vicente informó que la Autoridad Marítima mantendrá sus medios desplegados en la emergencia, prestando apoyo a la comunidad. En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación.

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