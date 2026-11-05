Alertan por los efectos de las bebidas energéticas en el corazón: ¿Qué dicen los especialistas?

05 nov. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

El consumo de bebidas energéticas genera preocupación por su posible relación con problemas cardiovasculares en personas de entre 18 y 35 años.

Un estudio estadounidense detectó una asociación entre la ingesta de estos productos y un aumento de reportes de episodios cardíacos.

La alerta también alcanza a Chile, donde el consumo promedio pasó de 0,4 litros mensuales por persona hace cuatro años a más de cuatro litros actualmente, lo que representa un incremento superior a nueve veces.

Los riesgos del exceso de cafeína

La investigación analizó cerca de 28 mil reportes de salud, de los cuales unos 800 estaban relacionados con problemas cardíacos.

Entre los resultados se identificaron 11 veces más casos de paro cardíaco, 4,5 veces más probabilidades de infarto y cuatro veces más reportes de alteraciones del ritmo cardíaco asociados al consumo de estas bebidas.

Uno de los principales riesgos es el exceso de cafeína. Un adulto sano no debería superar los 400 miligramos diarios, mientras que una lata contiene entre 150 y 160 miligramos. Incluso se detectaron casos de personas que consumían hasta cinco latas durante una misma noche.

Al respecto, la doctora Bárbara Valenzuela, cardióloga de la Clínica UANDES, advirtió sobre los riesgos cardiovasculares asociados al consumo excesivo de estos productos.

"Consumir altas cantidades de bebida energética puede ser riesgoso para el sistema cardiovascular, porque tienen altas concentraciones de cafeína".

"Algunas pueden tener hasta 160 miligramos de cafeína. Si uno lo que está buscando es tener mayor rendimiento cognitivo y en el entrenamiento, siempre se recomienda preferir cafeína sola, es decir, en café o también en formulaciones que solo traen cafeína, y no excederse de los 400 miligramos al día", añadió.

"Pueden ser graves, inclusive mortales"

Por su parte, el doctor Rodrigo Águila, cardiólogo de la Clínica Indisa, explicó los efectos que pueden provocar los estimulantes presentes en estas bebidas, especialmente cuando se combinan con alcohol.

"Existen riesgos con el consumo de las bebidas energéticas y es que estos traen estimulantes como la cafeína, la taurina y el guaraná. Estos producen aumento de la frecuencia cardíaca, pueden ocasionar arritmias, muchas de estas que pueden ser graves, inclusive mortales, y de la presión arterial. También puede causar vaso espasmo coronario con cuadro de infarto agudo miocardio, y el uso consecutivo de estas bebidas con alcohol también potencian los efectos dañinos cardiovasculares, es la razón de que no deben ser consumidas", advirtió.

Los especialistas también advirtieron que estas bebidas no debiesen ser consumidas por menores de edad ni mujeres embarazadas, y alertaron especialmente sobre su combinación con alcohol.