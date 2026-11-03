Bombillas de papel bajo la lupa: Estudio advierte mayor potencial cancerígeno que las de plástico

03 nov. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

El reemplazo de las tradicionales bombillas de plástico por alternativas de papel, impulsado por razones medioambientales, quedó bajo cuestionamiento tras un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente de Corea.

La investigación detectó que las bombillas de papel presentan un mayor impacto asociado al potencial desarrollo de cáncer en comparación con otros materiales.

El análisis evaluó distintos tipos de bombillas, entre ellas las de plástico tradicional, papel y plástico biodegradable. En total, se consideraron 16 categorías, incluyendo el potencial cancerígeno, el cambio climático y otros efectos derivados del uso de materias primas.

Según los resultados, las bombillas de papel pueden generar un mayor impacto durante distintas etapas de su ciclo de vida, desde su fabricación y transporte hasta su eliminación. Esto pone en discusión la idea de que este material representa necesariamente una alternativa más ecológica que el plástico.

¿Las bombillas de papel producen cáncer?

Sin embargo, es importante precisar qué significa este resultado. El doctor René Letelier, oncólogo médico de la Clínica Indisa, explicó que la investigación no establece que utilizar bombillas de papel provoque cáncer.

"El estudio, en realidad, no habla de un riesgo cancerígeno de las bombillas de papel ni que estas produzcan cáncer, sino que lo que hace es evaluar el impacto ambiental, y sobre este potencial efecto sobre el desarrollo de cáncer en pacientes", señaló el especialista.

En esa misma línea, Letelier explicó que el entorno también puede influir en el desarrollo de esta enfermedad. "El ambiente es un factor importante también en el desarrollo de cáncer y, por ende, no solamente tenemos que tener en consideración los hábitos individuales, y la prevención del cáncer no es solamente el comer sano o preocuparse del estado de salud".

¿Qué significa el potencial cancerígeno detectado en el estudio?

De esta manera, el estudio no significa que una persona tenga seis veces más probabilidades de desarrollar cáncer por utilizar una bombilla de papel.

La evaluación considera el impacto de los materiales y sus procesos de producción y eliminación, por lo que sus resultados no deben interpretarse como una demostración de que estos productos causan directamente la enfermedad.