Anuncian nuevo remate de Corona: Subastarán la marca, el dominio web y hasta las redes sociales

03 nov. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

La historia de la extinta multitienda Corona suma un nuevo capítulo. El próximo jueves 19 de noviembre, a las 15:00 horas, se rematarán las marcas comerciales de la compañía, su dominio web y sus cuentas en redes sociales, en una subasta a cargo de Remates del Río.

El conjunto forma parte de un lote denominado "Marca Corona, Dominio Web y Redes Sociales", que tendrá un mínimo de $250 millones. La subasta ocurre casi un año y medio después del anuncio de la quiebra de la firma, proceso que ya derivó en remates de bienes, mobiliario e inventario. Ahora el turno es de la marca.

Tres tipos de activos

La oferta incluye marcas comerciales, el registro del dominio corona.cl y las cuentas de Corona en Instagram, TikTok, BeReal, YouTube, X, Spotify y Pinterest, informó Chocale.

El aviso del remate habla de más de 78 marcas relacionadas, inscritas en Chile y el extranjero. Entre los registros figuran Corona, The Society Shop, Andre Bulle, Mainstreet, Fioretto, Golden Gate, Crown y Axion.

También forman parte del lote frases publicitarias que marcaron a la tienda, como "Corona... lo soluciona", "6 días Corona con todo", "Soluciones Navideñas Corona", "Corona mi solución" y "Liquidación escándalo de Corona con un destape de precios".

Vigencia hasta 2036

Las fechas de vencimiento de estos registros se extienden hasta 2036, dependiendo de la fecha de inscripción de cada uno en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).

Con este remate se cierra uno de los últimos capítulos de la liquidación de la multitienda, que por décadas fue un actor conocido del retail chileno. Quien se adjudique el lote no solo obtendrá nombres y eslóganes, sino también la presencia digital que la empresa construyó en distintas plataformas.

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