Podría retenerlos: Diputada argentina presenta proyecto para impedir el tránsito de buques como el Danstar hacia las Malvinas

03 nov. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La controversia por el próximo viaje del buque Danstar a las islas Malvinas suma un nuevo capítulo en Argentina. La diputada Agustina Propato ingresó un proyecto de ley que prohíbe el tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina de naves que apoyen actividades en el archipiélago, y que en sus fundamentos apunta directamente a la ruta entre Punta Arenas y Malvinas de la naviera chilena Easter Island.

La propuesta declara que el tránsito de buques o artefactos navales hacia puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o desde esos territorios, no constituye “paso inocente”. La norma abarca naves de cualquier bandera, y también cargas o personas vinculadas, directa o indirectamente, con actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas, pesqueras o de infraestructura.

¿Qué establece el texto?

Según el proyecto, el artículo 2 prohíbe el tránsito de este tipo de naves por aguas bajo jurisdicción argentina. La Prefectura Naval Argentina o la Armada, cuando corresponda, deberán adoptar las medidas necesarias para impedirlo. El texto contempla ordenar a la nave que detenga la marcha, modifique su rumbo o abandone las aguas jurisdiccionales, además de identificar y registrar tanto el buque como su carga.

El artículo 3 prohíbe otorgar autorizaciones o permisos para estos tránsitos. Cualquier solicitud en ese sentido sería rechazada de inmediato, sin tramitación, según consignó Radio Biobío.

Acta de infracción y posible retención

Si la nave insiste en su rumbo hacia aguas argentinas o hacia puertos del archipiélago, el artículo 4 dispone que la Prefectura emita un acta de infracción y lo comunique a la Cancillería argentina. El buque y sus operadores quedarían incluidos en un Registro de Buques Infractores, y se informaría a las autoridades portuarias.

El texto también permite retener la embarcación en puerto argentino, siempre que las circunstancias lo permitan y la nave se encuentre en aguas bajo jurisdicción nacional.

Los argumentos y la ruta del Danstar

En los fundamentos, Propato sostiene que la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las islas y que su recuperación es un “objetivo permanente e irrenunciable”. El documento plantea que un buque que abastece la base militar, proyectos de hidrocarburos no autorizados o la estructura administrativa británica no realiza una actividad comercial neutral. Agrega que calificar ese tránsito como paso inocente implicaría reconocer que la ocupación puede ser abastecida sin consecuencias jurídicas.

El proyecto también señala que el paso inocente presupone una navegación que no perjudique la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Según el texto, “el objetivo político de la norma es desalentar el apoyo logístico a los ocupantes de nuestro territorio”.

El propio documento explicita que responde a la iniciativa de la ruta logística entre Punta Arenas y Malvinas con el buque Danstar. Afirma que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía” y que “constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña”.

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