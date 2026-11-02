Canciller argentino se pronuncia por viaje de motonave chilena Danstar a las islas Malvinas

02 nov. 2026 - 14:50 hrs.

El canciller argentino, Pablo Quirno, publicó el viernes pasado un mensaje en la plataforma "X" en defensa de la libertad de navegación y el respeto al derecho internacional. Con ello se comprometió con el libre tránsito de la motonave chilena Danstar, en medio de la tensión por su viaje a las islas Malvinas.

Las palabras del canciller argentino

El canciller sostuvo que ningún país puede obstruir el tránsito marítimo ni desconocer las reglas internacionales. En esa línea, advirtió: "Cuando se interrumpen las principales rutas marítimas, se afecta el comercio mundial y se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y energía".

Quirno agregó una defensa del orden internacional: "Defendemos un orden internacional basado en reglas claras, donde los países puedan comerciar, producir y crecer libremente. El comercio necesita libertad. La libertad necesita reglas que se respeten".

El origen de la tensión

El viaje del Danstar generó cuestionamientos en Argentina, ante la posibilidad de que la reapertura de la ruta facilite el abastecimiento de proyectos petroleros británicos. También circularon versiones sobre una eventual intervención de la Armada argentina cuando la nave atraviese las 12 millas de territorio argentino.

Quienes impulsan el viaje defienden que la operación está amparada por los tratados bilaterales de 1881 y 1984, que establecen garantías para el tránsito por el estrecho de Magallanes y las aguas jurisdiccionales argentinas.

El Danstar zarpó el 29 de octubre desde Valparaíso rumbo a Magallanes y proyecta iniciar la ruta entre Punta Arenas y las Malvinas a comienzos de diciembre de 2026.

Todo sobre Argentina