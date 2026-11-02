Avión de la FACh que trasladó al Presidente Kast a España presentó problemas en sus frenos tras aterrizaje

02 nov. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un inconveniente técnico registró un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que trasladó al Presidente José Antonio Kast y a su comitiva hasta España, luego de presentar problemas en sus frenos, los cuales se habrían sobrecalentado durante el aterrizaje en Madrid.

El incidente ocurrió cuando la aeronave llegó a la Base Aérea de Torrejón, donde el Mandatario fue recibido por autoridades españolas.

Tras detectar el desperfecto, personal de emergencia y bomberos del aeropuerto acudieron al lugar para revisar la situación y chequear que no hubiese riesgos.

¿Qué actividades realizará Kast durante su visita a España?

El Mandatario inició este lunes una visita de trabajo a España, acompañado por la Primera Dama, Pía Adriasola, y una delegación oficial.

Durante su primera jornada tiene contemplada una reunión con Santiago Abascal, presidente de VOX y candidato a la Presidencia del Gobierno español.

Además, Kast recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, reconocimiento que será entregado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una ceremonia que se realizará en la Real Casa de Correos. La agenda también contempla una recepción en la residencia del embajador de Chile en España.

Para este martes 3 de noviembre, el Presidente participará en la XIX Conferencia Internacional de Banca del Banco Santander y será recibido por el rey Felipe VI en el Palacio Real. Posteriormente, continuará su gira internacional con un viaje a Roma, Italia.

Una reunión con el papa León XIV

En Italia, Kast espera reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, con quien mantiene una estrecha relación política.

Además, será recibido por el papa León XIV en una audiencia en el Vaticano, encuentro que la Santa Sede confirmó para el miércoles 4 de noviembre.