Su ingesta puede causar parálisis y hasta la muerte: Alertan por presencia de cicuta en la Región Metropolitana

02 nov. 2026 - 07:58 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias de las últimas semanas han favorecido la proliferación de la cicuta en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Se trata de una planta silvestre altamente tóxica que puede crecer en parcelas, terrenos baldíos, canales de regadío y a orillas de caminos, y cuya ingesta puede provocar graves consecuencias para la salud, incluso la muerte.

La advertencia apunta especialmente a quienes viven cerca de estos lugares, ya que la cicuta puede alcanzar cerca de tres metros de altura y sus semillas permanecer durante años sin germinar, hasta encontrar condiciones favorables para crecer. Según los especialistas, esta especie está presente desde la región de Coquimbo hasta la región de Los Lagos.

¿Por qué es tan peligrosa la cicuta?

Uno de los principales riesgos de esta planta es la presencia de coniína, una sustancia que altera el funcionamiento del sistema nervioso y muscular.

Al respecto, el neurobiológo de la Universidad de Santiago Fernando Ortiz, explicó al respecto que "la cicuta es una planta que contiene moléculas que pueden alterar el normal funcionamiento del sistema nervioso y sistema muscular. En particular posee una molécula que se llama coniína, que inhibe la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos que controlan tus extremidades".

El doctor Rodrigo Ramírez, bioquímico y académico de la Universidad Central, precisó que "los primeros síntomas aparecen entre 15 minutos y una hora después de ingerirla, puede causar la muerte en pocas horas". La intoxicación puede provocar una parálisis progresiva que termina comprometiendo la respiración.

Meganoticias

¿Cómo reconocer esta planta y cuáles son los síntomas?

La cicuta tiene un tallo delgado, flores blancas y hojas separadas. Puede confundirse con otras especies, incluso por su apariencia similar a algunas plantas comestibles, como el perejil.

El especialista de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, Ricardo Riveros, detalló que "la cicuta es una planta extremadamente tóxica, ya que todas las partes de la planta son venenosas, por lo tanto, ingerir cualquier elemento de la planta puede rápidamente llevarnos a una emergencia".

Entre los síntomas de intoxicación se encuentran el ardor en la boca y garganta, dolor estomacal, náuseas, vómitos, debilidad en las piernas, pérdida de fuerza, pupilas dilatadas, espasmos y dificultades para caminar, tragar y respirar.

Un antecedente de la gravedad de esta intoxicación ocurrió en 2020, cuando un niño de ocho años falleció en Quillota, en la región de Valparaíso, por un paro cardiorrespiratorio después de tener contacto con la planta y haberla consumido.

El llamado de los expertos es a no manipular ni consumir plantas silvestres cuya identificación no sea segura y mantener distancia de la cicuta. Las recientes precipitaciones han favorecido su crecimiento y podrían contribuir a que siga extendiéndose por terrenos, caminos y sectores cercanos a viviendas.