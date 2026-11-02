Carabinero frustra asalto a conductor de aplicación tras disparar contra los presuntos delincuentes en Maipú

02 nov. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 07:20 horas de este lunes, un funcionario de Carabineros perteneciente al departamento SIAT advirtió que un conductor de aplicación estaba siendo intimidado por al menos tres sujetos al interior de un pasaje, en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Ante esta situación, y con el objetivo de frustrar el asalto, el uniformado utilizó su arma de servicio y efectuó un disparo en contra de los individuos, quienes escaparon del lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, hasta el momento no se tiene conocimiento de personas lesionadas a raíz de este procedimiento. Tampoco se ha informado sobre detenidos.

Buscan dar con el paradero de los sujetos

Tras lo ocurrido, se dispuso el trabajo de personal de Labocar en el sitio del suceso, unidad que deberá realizar los peritajes correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Por ahora, se mantienen las diligencias para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los sujetos que escaparon tras la intervención del funcionario policial.