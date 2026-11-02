Nieto de expresidente estadounidense Jimmy Carter pone a la venta una isla de 6 mil hectáreas en Chiloé: ¿Cuánto cuesta?

02 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Una isla de cerca de 6 mil hectáreas ubicada en el extremo sur de Chiloé fue puesta a la venta por US$12 millones. La propiedad pertenece al empresario estadounidense Reynolds Henderson, nieto del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter.

Se trata de la isla San Pedro, situada frente al Parque Tantauco, en el mar interior y al sur de Quellón. Henderson busca concretar la venta de la propiedad junto a un grupo de inversionistas.

La isla que está a la venta en Chiloé

Según publicó El Mercurio, la decisión de poner a la venta el terreno ocurre en medio del creciente interés de inversionistas por adquirir grandes extensiones de tierra e islas en la Patagonia y el sur de Chile, particularmente para desarrollar iniciativas ligadas a la conservación.

La isla San Pedro cuenta con una red de caminos que bordea su perímetro, senderos para caminatas, playas y un lodge ubicado en la parte más alta de su territorio.

La relación de la familia Henderson con el sur de Chile

Henderson es socio de Continental Pacific LLC y ha estado vinculado a distintos negocios inmobiliarios en el sur del país. La familia también tuvo participación en la venta de terrenos en Chiloé que posteriormente fueron adquiridos por el expresidente Sebastián Piñera para el desarrollo del Parque Tantauco.

Con la venta de la isla San Pedro, la propiedad se suma al mercado de grandes terrenos insulares que han despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros, tanto para proyectos turísticos como para iniciativas de protección y conservación ambiental.