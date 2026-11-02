Hombre fue arrastrado cerca de un kilómetro por el río Mapocho tras lanzarse para escapar de una presunta riña

02 nov. 2026 - 06:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fue rescatada durante la madrugada tras ser arrastrada por aproximadamente un kilómetro por el río Mapocho, en la Región Metropolitana, luego de precipitarse al cauce en medio de una presunta riña.

El hecho movilizó a equipos de seguridad municipal, Bomberos y Carabineros, quienes realizaron un seguimiento por la ribera del río hasta lograr ubicar al hombre en el sector de avenida Santa María con Patronato.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la persona habría señalado a personal de Bomberos y Carabineros que mantenía una riña y que, buscando escapar de la situación, decidió lanzarse al río.

"Esta persona transitó aproximadamente 4 puentes"

Según explicó el teniente Rolando Penru, de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, el procedimiento se realizó en conjunto con efectivos del GOPE de Carabineros.

"Se trabajó en conjunto con personal de GOPE y Carabineros para poder extraer a esta persona de la ribera del río y poderla sacar a un lugar más seguro acá a nivel de la calle, en donde fue transportada y trasladada a un centro asistencial por personal de SAMU, que al parecer sería por una riña que que estaba que había en ese sector", aclaró.

El funcionario agregó que el hombre recorrió aproximadamente cuatro puentes desde el sector de Pío Nono hasta el puente Patronato, distancia que correspondería a cerca de un kilómetro.

"Esta persona transitó aproximadamente 4 puentes desde el sector de Pionono hasta el Puente Patronato, que aproximadamente son un kilómetro desde ese sector hasta este punto", precisó.

Tras ser localizado, los equipos de emergencia esperaron las condiciones necesarias para concretar la extracción. Finalmente, Bomberos y el GOPE lograron retirar al hombre del cauce sin mayores complicaciones.

Posteriormente, fue trasladado por personal del SAMU hasta un recinto asistencial para constatar las lesiones que podría haber sufrido producto del arrastre por el río, además de aquellas que eventualmente estarían relacionadas con la presunta riña.

El procedimiento quedó sujeto a investigación, tanto por las circunstancias en que se habría producido la caída al río como por la eventual pelea que habría antecedido al hecho.