Así escondía la droga el hijo de Mauricio Flores en su vehículo: Video muestra cómo encontraron los paquetes

30 oct. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un compartimento oculto detrás del tablero de un automóvil era el lugar donde estaban los paquetes de cocaína que transportaba Danko Flores, hijo del humorista Mauricio Flores. Un video del procedimiento muestra cómo los funcionarios abrieron esa parte del vehículo y encontraron la droga.

El hallazgo ocurrió el pasado 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, en la región de Tarapacá, cuando el imputado intentaba salir de la zona. La presencia de las sustancias fue detectada mediante un escáner utilizado por funcionarios de Aduanas.

Así estaban ocultos los paquetes de cocaína

En el registro se observa cómo abren una parte del tablero ubicada justo sobre la radio del automóvil. Detrás de esa pieza había un espacio en el que estaban escondidos los envoltorios. Desde allí, los funcionarios sacaron al menos dos paquetes.

En total, el vehículo transportaba 18 paquetes de cocaína, de acuerdo con los antecedentes del caso.

¿Qué se sabe de la investigación?

Tras el hallazgo, Danko Flores fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que las diligencias buscan establecer las circunstancias en que se realizó el traslado de la droga.

Para ello, se analizará el teléfono celular del imputado y se recopilará información que permita determinar el origen y destino de los paquetes. También se busca establecer por qué eran trasladados fuera de la Región de Tarapacá y si hay otras personas involucradas.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Flores, medida que fue acogida por el tribunal. Además, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.