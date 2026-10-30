Médium lanzó inquietante advertencia a Raimundo Cerda en "¿Volverías con tu ex? 2": "Se quieren alimentar de ti"

30 oct. 2026 - 16:40 hrs.

Un particular momento se vivió en el capítulo 84 de "¿Volverías con tu ex? 2", luego de que una médium peruana llegara hasta el resort para analizar las energías de los participantes.

El episodio también estuvo marcado por una actividad para elegir a la "mujer perfecta", que terminó por tensionar la relación entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel. Además, una dinámica de Halloween permitió explorar las emociones de los integrantes del encierro y generó momentos de tensión.

Sin embargo, una de las intervenciones que más llamó la atención fue la de Soraya, quien entregó una particular advertencia a Raimundo Cerda sobre su energía y las personas que lo rodean.

La inquietante advertencia de la médium a Raimundo Cerda

Durante su intervención, la médium aseguró que Raimundo tiene una energía "muy linda y suave", aunque advirtió que esa característica podría hacerlo más susceptible a las influencias de otras personas. Por lo mismo, la médium le recomendó utilizar algún elemento de protección, mencionando específicamente un ojo turco o un amuleto.

"Tú sí te tienes que proteger con un ojo turco o un amuleto muy poderoso porque es fácil de doblegar tu energía o de querer dominarte o de hacerte algún daño o alguna brujería o maldad", le señaló.

Pero la advertencia no terminó ahí. La peruana lanzó una frase que generó especial atención al referirse a las personas que podrían rodearlo: "Se quieren alimentar de ti o robar tu luz, tienes que tener mucho cuidado", agregó Soraya.

De esta manera, la médium dejó un particular mensaje para Raimundo Cerda, recomendándole prestar atención a su entorno y resguardar su energía durante su permanencia en el encierro.

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