"Incorporación de una aeronave de quinta generación": El gran anuncio del cambio de mando de la FACh sobre el F-35 para Chile

30 oct. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la ceremonia de cambio de mando de este viernes, el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) anunció que Chile se prepara para la adquisición del poderoso avión de combate de quinta generación F-35.

En el marco de un discurso, antes de ser sucedido por Leonardo Romanini, el general del aire, Hugo Rodríguez González, entregó la noticia, con la presencia del Presidente José Antonio Kast y otros exmandatarios como Gabriel Boric y Michelle Bachelet.

El anuncio de una nueva aeronave

Sin entregar mayores detalles, Rodríguez señaló que "la preparación para la incorporación de una aeronave de quinta generación será exigente, requiere educación, infraestructura, integración digital y entrenamiento".

"El cambio de mando representa la continuidad de los proyectos, la maduración de las capacidades y la responsabilidad de seguir avanzando", sostuvo.

Agregó que "el futuro demandará personal altamente preparado, infraestructura adecuada, sistemas interoperables y una arquitectura digital capaz de integrar sensores, información y decisiones. Pero ninguna transformación tecnológica tendrá sentido si olvidamos lo esencial: las instituciones no trascienden solo por sus equipaciones, sino por sus valores".

El guiño de Estados Unidos

En septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, indicó en Meganoticias que Washington está en conversaciones con Santiago para una eventual cooperación militar.

Lo anterior incluye estudiar la posibilidad de que Chile acceda a un avión de quinta generación, conocido como el F-35 Lightning II.

Este es un avión de combate polivalente de quinta generación, monoplaza, con tecnología furtiva, diseñado y fabricado en Estados Unidos por Lockheed Martin.

En concreto, posee un sistema de fusión de datos muy avanzado que integra radares y sensores de última generación. Además, alcanza velocidades supersónicas de hasta 1.930 km/h, entre otras características.

Imagen de un F-35 / Shutterstock

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