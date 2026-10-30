Ya registra un 88% de avance: Así será el nuevo paso fronterizo que conectará Chile con Argentina

30 oct. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Las obras del Complejo Fronterizo Pichachén, ubicado en la comuna de Antuco, fueron retomadas luego de la pausa provocada por la temporada invernal. El proyecto ya registra un 88% de avance físico y se encuentra en su etapa final de construcción.

La iniciativa es considerada estratégica para la Región del Biobío, ya que permitirá mejorar la infraestructura destinada al control y la atención fronteriza en uno de los principales puntos de conexión entre Chile y la provincia argentina de Neuquén.

De acuerdo con las proyecciones, la entrega del recinto está prevista para el primer trimestre de 2027, lo que permitirá contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de los distintos servicios públicos que operan en el paso internacional.

Complejo Fronterizo Pichachén: obras alcanzan un 88% de avance

El seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, destacó el progreso de los trabajos y señaló que la iniciativa se acerca a una etapa decisiva para concretar la puesta en funcionamiento del recinto.

"Con un 88% de avance, el Complejo Fronterizo Pichachén entra en su recta final, acercándonos al objetivo de contar con infraestructura moderna y adecuada para fortalecer la conectividad internacional y el funcionamiento de los servicios fronterizos", sostuvo la autoridad.

Asimismo, Piña enfatizó que el proyecto representa una oportunidad para potenciar el desarrollo de la provincia del Biobío y profundizar la integración con Argentina.

"Estamos entrando en una etapa decisiva para concretar este estratégico Complejo Fronterizo. Esta recta final es fundamental, porque nos permitirá avanzar hacia la puesta en servicio de una infraestructura moderna, que fortalecerá el funcionamiento de los servicios fronterizos y la conexión con Argentina", agregó.

¿Qué impacto tendrá el nuevo paso fronterizo Pichachén?

La construcción del complejo busca mejorar las condiciones de atención para las personas que utilizan este paso internacional, además de entregar espacios adecuados para el trabajo de los servicios públicos encargados de las operaciones fronterizas.

Pero su impacto también apunta al desarrollo económico y turístico de la zona, considerando el potencial de conexión entre la Región del Biobío y la provincia argentina de Neuquén.

En esa línea, el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, destacó la importancia de la iniciativa para fortalecer los vínculos entre ambos países.

"Este proyecto representa también una apuesta de futuro para profundizar la integración entre Chile y la República Argentina, potenciando el intercambio comercial, el turismo y los vínculos entre ambos países", indicó.

La autoridad agregó que la puesta en marcha del recinto abrirá nuevas oportunidades para la provincia y contribuirá a consolidar el paso Pichachén como un punto estratégico para el desarrollo de la zona.

Con un 88% de avance y su entrega proyectada para los primeros meses de 2027, el Complejo Fronterizo Pichachén se acerca a su etapa de concreción, con el objetivo de fortalecer la conectividad internacional, el turismo y el intercambio comercial entre Chile y Argentina.