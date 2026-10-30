Muere a los 79 años Salvador Schwartzmann, reconocido periodista nacional

30 oct. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

El periodismo chileno enfrenta una nueva pérdida. A los 79 años falleció Salvador Schwartzmann Hasson, reconocido periodista nacional y una de las figuras emblemáticas de las comunicaciones en la Región del Biobío.

La noticia fue confirmada por su familia a Radio Bío Bío, emisora donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y se desempeñó durante casi 30 años como director de prensa.

Schwartzmann también dejó una importante huella en otros medios de comunicación y en la formación de nuevos profesionales, gracias a su trabajo como docente universitario. Hasta el momento, no se han informado oficialmente el lugar ni los horarios de su velorio y funeral.

¿Quién fue Salvador Schwartzmann?

Nacido en Puerto Montt el 10 de abril de 1947, Salvador Schwartzmann se trasladó en 1965 a Concepción para ingresar a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción.

Durante sus años de formación, debió compatibilizar sus estudios con el trabajo en medios de comunicación locales, con el objetivo de financiar su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria trabajó en los diarios Color, El Sur y Crónica de Concepción, además de desempeñarse en Canal 9 y Revista Nos.

Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su carrera estuvo ligado a Radio Bío Bío, donde ejerció durante casi tres décadas como director de prensa, consolidándose como una de las voces reconocidas del periodismo regional.

Su legado en el periodismo y la formación de nuevas generaciones

Además de su trabajo en medios de comunicación, Schwartzmann también desarrolló una faceta académica como docente de la Universidad del Desarrollo, donde contribuyó a la formación de nuevos periodistas.

Quienes compartieron con él destacaban su permanente interés por la actualidad, su capacidad para contar anécdotas y su cercanía con las nuevas generaciones de comunicadores.

Incluso después de retirarse y trasladarse a Papudo, en la Región de Valparaíso, mantuvo su vínculo con la actividad periodística y continuó informando.

"Lo que más me cae mal es salir de vacaciones": la particular filosofía de Salvador Schwartzmann

Una de las declaraciones que reflejó su pasión por el periodismo fue la que entregó durante la conmemoración del aniversario número 50 de Radio Bío Bío.

En aquella oportunidad, el comunicador explicó entre risas que nunca había considerado su labor como un trabajo, sino como una actividad que disfrutaba profundamente: "Siempre digo que yo no trabajo en Radio Bío Bío porque trabajar significa hacer un esfuerzo. Yo nunca he hecho un esfuerzo aquí. Yo disfruto de lo que hago y lo disfruto a concho, o sea, me encanta lo que hago", expresó.

Incluso reconoció que una de las cosas que menos disfrutaba era salir de vacaciones: "Lo que más me cae mal es salir de vacaciones... porque en realidad me obligan a salir de vacaciones", comentó entre risas.

La partida de Salvador Schwartzmann deja una huella en el periodismo chileno, especialmente en la Región del Biobío, donde construyó una extensa trayectoria como comunicador, director de prensa y formador de nuevas generaciones.