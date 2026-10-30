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Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 09:57 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Pozo Almonte, a 70 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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