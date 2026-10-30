Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud del sismo

30 oct. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 09:57 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Pozo Almonte, a 70 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.