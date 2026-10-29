Fuerte temblor en Isla de Pascua: Revisa la magnitud que tuvo el movimiento telúrico

29 oct. 2026 - 05:07 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, a las 04:49 horas, un temblor de magnitud 6.3 se registró en la zona insular del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 1.480 km al sureste de Isla de Pascua, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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