Video muestra momento en que rueda de auto se desprende y golpea a estudiante en Providencia

30 oct. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de 19 años fue golpeado por una rueda que se desprendió de un automóvil mientras caminaba por Avenida Los Leones, en Providencia en un incidente que fue captado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con el municipio, el neumático chocó primero contra otros dos automóviles, por lo que resultó eyectado hacia la verede por donde transitaba la víctima.

El estudiante fue asistido por personal municipal que llegó tras el llamado al 1414 por parte de vecinos. Tras esto,fue trasladado por su padre a la Clínica Santa María.

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