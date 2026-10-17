A cuatro días de la emergencia: Edificios siguen inundados y generan preocupación ante la llegada de nuevas lluvias en Santiago

17 oct. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las fuertes lluvias y granizos del pasado martes provocaron inundaciones en varios pisos subterráneos de edificios de Providencia y Ñuñoa, situación que aún continúa en algunos inmuebles y que preocupa ante el anuncio de nuevas precipitaciones intensas para los próximos días.

Edificios aún continúan inundados

El periodista de Meganoticias, Javier Burgos, se trasladó hasta uno de los edificios afectados en Ricardo Lyon, comuna de Providencia, en donde el agua llegó incluso al hall de acceso y fueron los propios vecinos quienes tuvieron que sacarla con escobas y sacos de arena.

La otra gran preocupación estuvo en los estacionamientos subterráneos, en donde el nivel del agua llegó hasta los 1,2 metros en el piso -2.

Esta situación no solo afectó a los vehículos que quedaron atrapados en el lugar, sino también a las bombas de agua potable que dejaron a todo el edificio sin suministro hasta hoy. A eso se suma el corte de energía en los ascensores, los que, por un tema de prevención, siguen sin poder operar.

Edificio de Ñuñoa recupera la normalidad

Sin embargo, uno de los casos más emblemáticos es un edificio ubicado en calle San Eugenio, comuna de Ñuñoa, en donde hasta buzos tácticos trabajaron en los estacionamientos subterráneos para descartar la presencia de personas en los autos que quedaron completamente bajo el agua.

En el lugar ya se pudo retirar toda el agua gracias al aporte de la minera Antofagasta Minerals, quienes facilitaron dos bombas de gran capacidad para extraer el agua de los estacionamientos anegados.

Allí, si bien ya se pudo retirar toda el agua, quedó una gran cantidad de sedimentos que aún deben ser limpiados, preferentemente, antes de que lleguen las nuevas lluvias a la capital.

Todo sobre Lluvias