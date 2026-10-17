Meteorología emite "alerta" por precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en zonas de cinco regiones del país

17 oct. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una "alerta" por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo" que se registrarán desde la tarde a la noche del martes 20 de octubre en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.

Regiones y zonas afectadas:

Región de Coquimbo : Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Región de Valparaíso : Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Región Metropolitana : Cordillera Costa, Valle, Precordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precordillera Región de O'Higgins : Cordillera Costa, Valle, Precordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precordillera Región del Maule: Valle, Precordillera

Montos estimados de precipitaciones en milímetros

Región de Coquimbo:

Cordillera Costa: 15-25

Precordillera y valles precordilleranos: 20-30

Región de Valparaíso:

Cordillera Costa: 20-30

Precordillera y valles precordilleranos: 25-35

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 25-35

Valle: 20-30

Precordillera: 25-35

Región de O'Higgins

Cordillera Costa: 20-30

Valle: 20-30

Precordillera: 25-35

Región del Maule:

Valle: 25-35

Precordillera: 25-35

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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