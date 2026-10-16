"Viene con pulsos de 20 milímetros en 3 horas": Meteoróloga de Megatiempo por sistema frontal de la próxima semana en Chile

16 oct. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

Lissette Aguilera, meteoróloga de Megatiempo, adelantó el sistema frontal que se hará presente durante la próxima semana en varias regiones del país, incluida la Metropolitana, en donde se esperan tormentas eléctricas, granizos y vientos.

El evento se concentrará entre Coquimbo y Maule, aunque también abarcará la región del Biobío, con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo.

En Meganoticias Prime, Aguilera destacó que "no es que durante todo el día vayan a caer 10 a 20 milímetros, sino que pueden ser en un corto periodo de tiempo y ese es el riesgo que existe con este sistema frontal, porque viene con pulsos de 20 milímetros en 3 horas. Si lo dividimos son 7 o 9 milímetros por hora".

El panorama para Santiago

La experta detalló el panorama para Santiago, indicando que "el día domingo ingresa la nubosidad y se empieza a cubrir el cielo durante la tarde. En la noche hay presencia de chubascos en la Región Metropolitana".

"El lunes estará entre el sol y nubes durante la mañana y en la tarde se desarrolla nubosidad de tipo convectiva con probabilidad de tormentas eléctricas", manifestó.

Luego dijo que "el martes en la mañana habrá sol y por la tarde se va a cerrar y esperamos la mayor concentración de precipitaciones... hay que poner atención desde Coquimbo al Biobío".

Por último, remarcó que "el miércoles continuará la inestabilidad. Por la tarde hay probabilidad de chubascos intensos y en cortos periodos de tiempo. Será una semana inestable, incluso hasta el jueves".

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