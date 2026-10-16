"Granizos y fuertes rachas de vientos": Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para siete regiones entre lunes y martes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país desde la tarde del lunes 19 de octubre.
El aviso meteorológico fue emitido este viernes y está asociado al paso de un sistema frontal. Además de la actividad eléctrica, el organismo advirtió sobre la posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.
¿Qué regiones tendrán probables tormentas eléctricas?
Las siete regiones incluidas en el aviso de la DMC son:
- Región de Coquimbo.
- Región de Valparaíso.
- Región Metropolitana.
- Región de O'Higgins.
- Región del Maule.
- Región de Ñuble.
- Región del Biobío.
El aviso comprende el período entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20 de octubre.
DMC también emite aviso por precipitaciones normales a moderadas
La DMC también emitió otro aviso por precipitaciones normales a moderadas, asociadas al paso del mismo sistema frontal.
El fenómeno se extendería desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre y afectaría a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.
Estos son los montos estimados por región y zona para el martes 20 de octubre:
- Región de Coquimbo: entre 10 y 20 mm en el litoral; de 15 a 25 mm en la cordillera de la Costa, y de 20 a 30 mm en la precordillera y valles precordilleranos.
- Región de Valparaíso: entre 25 y 35 mm en el litoral y la cordillera de la Costa, y de 20 a 30 mm en la precordillera y los valles precordilleranos.
- Región Metropolitana: entre 20 y 30 mm en la cordillera de la Costa y la precordillera, y de 15 a 25 mm en el valle.
- Región de O'Higgins: entre 20 y 30 mm en el litoral y la cordillera de la Costa; de 15 a 25 mm en el valle, y de 25 a 35 mm en la precordillera.
- Región del Maule: entre 25 y 35 mm en el litoral, y de 20 a 30 mm en la cordillera de la Costa.
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