"Granizos y fuertes rachas de vientos": Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para siete regiones entre lunes y martes

16 oct. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país desde la tarde del lunes 19 de octubre.

El aviso meteorológico fue emitido este viernes y está asociado al paso de un sistema frontal. Además de la actividad eléctrica, el organismo advirtió sobre la posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

¿Qué regiones tendrán probables tormentas eléctricas?

Las siete regiones incluidas en el aviso de la DMC son:

El aviso comprende el período entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20 de octubre.

DMC también emite aviso por precipitaciones normales a moderadas

La DMC también emitió otro aviso por precipitaciones normales a moderadas, asociadas al paso del mismo sistema frontal.

El fenómeno se extendería desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre y afectaría a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Estos son los montos estimados por región y zona para el martes 20 de octubre: