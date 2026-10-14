Gobierno habilita fondos de emergencia en la RM para financiar la compra de dos radares meteorológicos

14 oct. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno habilitó el uso de fondos de emergencia equivalentes al 2% del presupuesto de la Región Metropolitana para financiar la compra de dos radares meteorológicos, con el objetivo de anticipar lluvias intensas y otros fenómenos climáticos extremos.

La información fue dada a conocer por el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, quien explicó que están trabajando en un acuerdo con el gobernador regional, Claudio Orrego, para que los recursos se destinen a estos equipos y a medidas de prevención de incendios forestales.

¿Cómo funcionarían los radares meteorológicos?

Codina explicó que estos instrumentos permitirían anticipar fenómenos climáticos extremos y entregar más tiempo de reacción a las autoridades. Según detalló, los equipos podrían generar alertas entre una hora y media y dos horas antes de que ocurran eventos como los registrados recientemente en Santiago.

"Estamos generando un acuerdo, ayer (martes) avanzamos en eso con el Gobernador Regional, para que, a través de ese 2% que habilitó el Presidente de la República y que nosotros como Cogrid podemos requerir al Gobierno Regional, lo destinemos a la compra de radares meteorológicos en la Región Metropolitana", señaló en conversación con Radio Universo.

La autoridad agregó que los radares se instalarían en dos sectores diferentes de la Región Metropolitana, cuyas ubicaciones deberán definirse mediante evaluaciones técnicas.

¿Cuánto costarían los radares?

Codina estimó que la inversión total para adquirir los radares y desarrollar medidas de mitigación de incendios forestales podría alcanzar los $3.500 millones.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había señalado hace unos días que cada radar meteorológico tendría un costo aproximado de $800 millones.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la compra?

Desde el Ejecutivo, el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, señaló que se acelerarán los estudios para evaluar la efectividad de estos instrumentos y determinar si corresponde adquirirlos.

"Vamos a acelerar los estudios para ver la efectividad de este tipo de instrumentos y, si es necesario, adquirirlos para tener más instrumentos para la prevención de este tipo de hechos", afirmó en conversación con Radio Duna.

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