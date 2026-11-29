Meganoticias en España: Alta participación marca la jornada electoral en medio de preocupaciones por el costo de la vida
29 nov. 2026 - 14:24 hrs.
La corresponsal en España, Sofía Villavicencio, recorrió distintos sectores de Madrid y conversó con ciudadanos que acudieron a votar, en una jornada marcada por una alta participación y largas filas en los colegios electorales.
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