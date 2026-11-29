Por posible daño medioambiental: Fiscalía incia investigación en contra de la "Toma VIP" de Pucón
29 nov. 2026 - 14:00 hrs.
A la espera de la determinación de si se trata de un humedal y del desalojo ordenado por la justicia, la Fiscalía inició una investigación por posible daño medioambiental en la denominada Toma Vip de Pucón del lago Villarrica.
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