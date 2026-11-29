29 nov. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, anticipó que el tiempo estable y las altas temperaturas continuarán en gran parte del territorio nacional, con un ambiente especialmente caluroso en la zona central del país este domingo 29 de noviembre.

"La zona central no se escapa del ambiente caluroso, principalmente en las zonas interiores", explicó la profesional. En ese sector, la temperatura se mantendrá alta entre las regiones de O'Higgins y del Maule, con máximas de hasta 33 grados en Talca. En tanto, Valparaíso tendrá cielo nublado asociado al desarrollo de la vaguada costera, que pasará a cielos parciales por la tarde.

¿Qué dijo la meteoróloga de Megatiempo?

En la Región Metropolitana, Aguilera indicó que "las temperaturas estarán altas, alcanzando los 32 grados" este domingo, con el ingreso de nubosidad en el sector poniente de Santiago. Para los días siguientes, la experta espera "mayor nubosidad, pero ambiente templado", con una máxima de 28 grados.

El calor también se hará sentir en la zona centro-sur. Según el pronóstico, habrá ambiente estable y altas temperaturas en el interior de las regiones de Ñuble y del Biobío, mientras que en la costa las temperaturas serán algo más frescas. La meteoróloga precisó que este escenario "se mantendrá los próximos días".

En el norte, Arica, Iquique y Antofagasta tendrán cielo nublado al amanecer y mayormente despejado por la tarde, mientras que en Copiapó se espera una máxima de 29 grados. En la zona sur, el ambiente también será estable, con algo de nubosidad, pero sin precipitaciones, y temperaturas en torno a los 20 grados durante la tarde.

La excepción será la región de Magallanes, que tendrá una jornada más fresca, con una máxima de 15 grados en Punta Arenas.

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