28 nov. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" y un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a sectores de un total de seis regiones, incluida la Región Metropolitana.

Alerta por altas temperaturas extremas

La alerta del organismo está relacionada con una "dorsal en altura" y estará vigente durante la tarde de este sábado 28 de noviembre.

Los sectores afectados son el valle de la región del Maule, en donde esperan entre 33° y 35°; además del valle de la región de Ñuble, en donde los termómetros se elevarán entre los 32° y 34°.

Aviso por altas temperaturas

En cuanto al aviso, este también se debe a la "dorsal en altura" y estará vigente entre la tarde de este sábado 28 y la tarde del próximo lunes 30 de noviembre en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: 32°-34° (sábado 28).

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 29°-31° (sábado 28).

(sábado 28). Valle: 31°-33° (sábado 28).

(sábado 28). Precordillera: 30°-32° (sábado 28).

Región de O'Higgins

Cordillera Costa: 29°-31° (sábado 28).

(sábado 28). Valle: 30°-32° (sábado 28).

(sábado 28). Precordillera: 30°-32° (sábado 28).

Región del Maule

Litoral: 21°-23° (sábado 28).

(sábado 28). Cordillera Costa: 29°-31° (sábado 28), 29°-31° (domingo 29) y 29°-31° (lunes 30).

(sábado 28), (domingo 29) y (lunes 30). Valle: 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).

(domingo 29) y (lunes 30). Precordillera: 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).

Región de Ñuble

Litoral: 23°-25° (sábado 28), 22°-24° (domingo 29) y 22°-24° (lunes 30).

(sábado 28), (domingo 29) y (lunes 30). Cordillera Costa: 28°-30° (sábado 28), 28°-30° (domingo 29) y 28°-30° (lunes 30).

(sábado 28), (domingo 29) y (lunes 30). Valle: 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).

(domingo 29) y (lunes 30). Precordillera: 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).

Región del Biobío

Litoral: 23°-25° (sábado 28).

(sábado 28). Cordillera Costa: 28°-30° (sábado 28).

(sábado 28). Valle: 30°-32° (sábado 28).

(sábado 28). Precordillera: 30°-32° (sábado 28).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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