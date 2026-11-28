28 nov. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, un accidente aéreo se registró a las afueras del Aeródromo La Victoria de Chacabuco, en la comuna de Colina, ubicada en la zona norte de la Región Metropolitana. Los servicios de emergencia reportan personas heridas.

Avioneta capotó en Colina

De acuerdo a la información preliminar, una avioneta capotó afuera de la terminal aérea privada en donde opera el Club Universitario de Aviación de la Universidad de Chile.

Los servicios de emergencia reportan personas heridas: una en aparente mal estado, pero fuera de riesgo vital, y otra solo con golpes y rasguños.

En las imágenes a las que tuvo acceso este medio se puede ver a la aeronave en medio de un árbol al costado de una Ruta 71 "Santa Teresa" en una posición inclinada y con afectaciones en sus alas, cola y parte frontal.

Avioneta se había accidentado en 2018

La avioneta Cessna 150L de matrícula CC-KUH había capotado anteriormente en el mismo aeródromo el pasado 20 de febrero de 2018 debido a una falla en el sistema de combustible.

De acuerdo al informe final de accidente de la DGAC, la avioneta desarrollaba un vuelo de práctica cuando "tuvo una detención del motor de la aeronave, por lo que el piloto efectuó un aterrizaje forzoso, quedando volcada a un costado de la pista".

"A consecuencia del suceso, el piloto al mando no sufrió lesiones y la aeronave resultó con daños", agregó la entidad dependiente de la FACh en el documento.

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