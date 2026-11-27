27 nov. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor del automóvil que protagonizó un fatal accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes en el centro de Santiago quedó en prisión preventiva, luego de ser formalizado por su presunta responsabilidad en la colisión que terminó con la vida de una mujer de 34 años.

La víctima regresaba a su domicilio en un vehículo de transporte facilitado por su empleador cuando fue impactada por el automóvil, cuyo conductor habría intentado evadir una fiscalización municipal en la comuna de Ñuñoa. Producto del choque, la van terminó volcada y otras dos personas resultaron heridas.

Durante la audiencia, la magistrada determinó que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. La medida cautelar se hará efectiva una vez que el conductor reciba el alta médica, ya que actualmente permanece hospitalizado.

¿Cómo ocurrió el fatal accidente en Santiago?

El accidente se registró en la intersección de avenida Matta con San Francisco, donde un automóvil blanco impactó violentamente a una van que trasladaba a la joven de 34 años.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el vehículo particular circulaba a exceso de velocidad y habría escapado de una fiscalización realizada por personal municipal de Ñuñoa. Posteriormente, cruzó avenida Matta sin respetar la luz roja, impactando al vehículo que tenía derecho a paso.

La fiscal María Alejandra Bravo, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, explicó que la colisión provocó la muerte de una persona que viajaba en el vehículo que respetaba la señalización.

Joven volvía de su trabajo cuando ocurrió la tragedia

La víctima era una mujer chilena de 34 años, quien se dirigía a su domicilio luego de cumplir su jornada laboral. Según relató la mayor Carola Sepúlveda Salinas, de la Cuarta Comisaría de Santiago, la familia le contó que su empleador había dispuesto un vehículo para trasladarla hasta su casa.

La funcionaria también indicó que la joven era ingeniera. Sin embargo, entre los antecedentes entregados posteriormente sobre el caso se señaló que la mujer se encontraba en su primer día de trabajo como anfitriona.

El conductor de la van que la trasladaba también resultó herido y permanece hospitalizado, aunque fuera de riesgo vital.

Tribunal decretó prisión preventiva por 120 días

En la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que finalmente fue concedida por la magistrada al considerar que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según explicó la Fiscalía, el alcotest practicado al conductor arrojó un resultado de 0,21 gramos de alcohol por litro de sangre. La investigación también deberá reunir otros antecedentes para esclarecer las circunstancias del accidente.

El imputado participó de la audiencia mediante videoconferencia desde el recinto asistencial, donde permanece hospitalizado. Una vez que sea dado de alta, deberá ingresar a prisión preventiva bajo resguardo de Gendarmería de Chile.

Por su parte, la defensa sostuvo que su representado no habría tenido la intención de provocar la colisión y que su conducta habría estado motivada por evitar una multa durante la fiscalización.

El Ministerio Público contará con un plazo de 120 días para desarrollar las diligencias, entre ellas el levantamiento y revisión de registros de cámaras de seguridad, además de otras pericias que permitan establecer cómo ocurrió el choque.