27 nov. 2026 - 18:00 hrs.

A partir del 1 de enero de 2027 comenzará a regir la exención del 100% del impuesto territorial (contribuciones) para la vivienda principal de personas de 65 años o más, beneficio establecido en la nueva Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, Ley 21.850.

La medida se verá reflejada en las cuotas de contribuciones correspondientes al primer semestre de 2027 y permitirá que quienes cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a la exención total del pago de este impuesto por su vivienda principal.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para solicitar la exención, las personas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser persona natural.

Identificar una propiedad como vivienda principal.

Presentar la declaración jurada correspondiente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Encontrarse al día en el pago de las contribuciones.

Estar al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

En caso de ser copropietario de la vivienda principal, la persona deberá poseer al menos el 50% de los derechos sobre el bien raíz.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones?

Para acceder al beneficio, el propietario deberá presentar una declaración jurada a través del sitio web del SII. Para ello, tendrá que autenticarse con su Clave Tributaria o ClaveÚnica y completar el formulario en pantalla denominado "Ingreso de Solicitudes de Bienes Raíces".

El trámite también podrá realizarse de manera presencial en la Dirección Regional correspondiente.

Hay que tener presente que, al tratarse de una exención anual, será necesario considerar los plazos establecidos para presentar la solicitud.

¿Qué pasa si se entrega información falsa?

La ley establece una multa equivalente al 300% del impuesto eludido y la inhabilitación por 10 años para acceder a esta exención a quienes declaren información incorrecta o falsa con el objetivo de obtener el beneficio.

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